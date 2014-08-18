Общество
Новые гостиницы и рестораны появятся в Астане до конца 2014 года
Эльмира Киргеева

В Астане до конца текущего года планируется открытие новых гостиничных и ресторанных комплексов, сообщает пресс-служба аппарата акима столицы.

Новые комплексы расположены на правом берегу столицы: по Коргальджинскому шоссу, проспекту Б. Момышулы, в жилом массиве "Юго-Восток", по улице Московской.

Кроме того, запланирован запуск ряда торгово-логистических центров, таких как: ТОО "Астык логистик", ТОО "Жасылтас", ТОО Astana food trade.

Как отмечает пресс-служба, помимо открытия новых торговых объектов, в Астане идет работа по благоустройству существующих общественных мест.

"Так, была проведена работа: по благоустройству, озеленению, асфальтированию и разметке парковочных мест, установке пожарной сигнализации, урн, лавочек и беседок для отдыха, мест для курения; произведен ремонт туалетов; закуплено дополнительное холодильное оборудование; отремонтированы пандусы, установлен лифт для инвалидов, демонтирована незаконная и ветхая реклама и т. д. Для выполнения работ были привлечены более 1 000 человек", – указывается в пресс-релизе.

Популярное

Все
Мать с двумя маленькими детьми насмерть сбили в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 апреля
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Пасхой
Назван регион - лидер Казахстана по индексу старения
Пасха вселяет радость и надежду в сердца верующих – глава Сената
Маршрутка вылетела с трассы в СКО, погибла 16-летняя студентка
Армейские борцы стали чемпионами и призерами чемпионата Азии
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Казахстан
Тайсон Фьюри завершил карьеру после победы над Уайтом
Армейская спортсменка стала двукратной чемпионкой Азии по женской борьбе
Вице-премьеры Казахстана и Кыргызстана ознакомились с ходом реализации ИТЛК
Министр информации встретился с жителями Талгара
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 апреля
Роналду сообщил о смерти сына
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Масштабный пожар уничтожил более 300 участков в садоводствах Павлодара
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Общество
Назван регион - лидер Казахстана по индексу старения
Общество
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Казахстан
Сенат , Общество
Пасха вселяет радость и надежду в сердца верующих – глава С…
Президент , Общество
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с П…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]