Новые гостиницы и рестораны появятся в Астане до конца 2014 года

В Астане до конца текущего года планируется открытие новых гостиничных и ресторанных комплексов, сообщает пресс-служба аппарата акима столицы.

Новые комплексы расположены на правом берегу столицы: по Коргальджинскому шоссу, проспекту Б. Момышулы, в жилом массиве "Юго-Восток", по улице Московской.

Кроме того, запланирован запуск ряда торгово-логистических центров, таких как: ТОО "Астык логистик", ТОО "Жасылтас", ТОО Astana food trade.

Как отмечает пресс-служба, помимо открытия новых торговых объектов, в Астане идет работа по благоустройству существующих общественных мест.

"Так, была проведена работа: по благоустройству, озеленению, асфальтированию и разметке парковочных мест, установке пожарной сигнализации, урн, лавочек и беседок для отдыха, мест для курения; произведен ремонт туалетов; закуплено дополнительное холодильное оборудование; отремонтированы пандусы, установлен лифт для инвалидов, демонтирована незаконная и ветхая реклама и т. д. Для выполнения работ были привлечены более 1 000 человек", – указывается в пресс-релизе.