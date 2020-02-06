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​Новые идеи, контакты и возможности

Фарид Юмашев

Организованный совместно с Министерством промышленности и торговли Татарстана при поддержке Министерства энергетики РК, участии акимата Западно-Казахстанской области и полномочного органа – ТОО «PSA», форум послужил логичес­ким продолжением состоявшегося в октябре 2019 года визита делегации представителей местной исполнительной власти ЗКО и нефтегазодобывающего консорциума в Татарстан с целью изучения опыта республики по импортозамещению в нефтегазовой отрасли.

В нынешней встрече приняли участие руководители и специа­листы крупных нефтегазовых операторов в Казах­стане – ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК), АО «Нацио­нальная компания «Kazakh Invest» и отечественных машиностроительных предприятий.

Как отметил в своем обращении к участникам форума генеральный директор КПО Эдвин Блом, это мероприятие послужит созданию и развитию новых машиностроительных производств на территории Казахстана в рамках сотрудничества с нефтяными компаниями Татарстана. В результате должны появиться новые идеи и контакты, открывая таким образом более широкие возможности в совместном производстве новых товаров и услуг для освоения Карачаганакского месторождения.

По словам заместителя генерального директора КПО Марата Каримова, основное направление для совместной работы – Западно-Казахстанская область – регион, где расположено Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение. В связи с этим, отметил он, есть потребность обсудить имеющийся потенциал, а также инициативы по развитию сотрудничества и бизнеса, предлагаемые руководством региона с целью привлечения иностранных инвесторов.

– Мы приглашаем производителей из Татарстана, заинтересованных в локализации своих товаров и услуг в нашей респуб­лике, запустить совместное производство технологической продукции под маркой «Сделано в Казахстане», – добавил Эдвин Блом.

По информации пресс-службы КПО, в рамках форума были подписаны соглашения о создании консорциумов между ТОО «КазМунайХим» (РК), компаниями «Миррико» и «НефТех» (Татарстан).

На сегодня у КПО сложились тес­ные деловые контакты с департаментом инвестиций и торговли Великобритании, IRO (Ассоциация голландских поставщиков в нефтегазовой отрасли и сфере морских ВИЭ) и казах­станско-итальянской торговой палатой. Это позволило компании добиться успешного осуществления нескольких проектов локализации, способствующих созданию новых производств и дополнительных рабочих мест для казахстанцев.

Руководство КПО надеется, что состоявшийся форум положит начало новому долгосрочному взаи­мовыгодному сотрудничеству.

Партнеры по Карачаганакскому проекту всецело поддерживают государственные программы и инициативы, направленные на развитие местного содержания и индустриально-инновационной модернизации казахстанской индустрии. 

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