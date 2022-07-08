Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Новые индустриальные проекты могут изменить качество жизни в моногородах – Премьер

В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом индустриального и инфраструктурного развития города Сарань, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Глава Правительства посетил строительную площадку нового шинного завода ТОО «KamaTyresKZ», который планируется запустить в конце 2022 года. Ожидается, что после выхода на плановую мощность продукция завода будет поставляться на рынок Казахстана, в том числе на первичную комплектацию автомобилей, а также в страны ЕАЭС.

Алихан Смаилов отметил необходимость повышения локализации смежных производств предприятия и продолжения подготовки кадров на основе специально разработанных образовательных программ.

Здесь же аким области Женис Касымбек проинформировал Премьер-министра о развитии инфраструктуры индустриальной зоны Saran.

«После многолетнего простоя одним из драйверов развития города и перспективной точкой роста стало создание индустриальной зоны Saran. Это важно для местных жителей, которые должны реально видеть, как запуск таких проектов меняет качество жизни в городе», —  подчеркнул глава Правительства.

Затем Алихан Смаилов посетил завод по производству автобусов ТОО «QazТehna», способный выпускать до 1200 ед. продукции в год.

Сегодня на предприятии налажен выпуск школьных автобусов, которые к новому учебному году будут переданы девяти областям Казахстана. Кроме того, до конца года здесь планируется произвести автобусы и для общественных перевозок.

«Завод «QazТehna» является примером того, как промышленная кооперация с крупнейшими представителями мирового машиностроения способна оказать позитивное влияние на восстановление целого города. Правительство будет и дальше комплексно поддерживать предприятия отечественного автомобилестроения», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министру также презентовали проект будущего завода бытовой техники ТОО «Meridian Company», который планируется запустить в рамках реализации программы по импортозамещению.

Далее Алихан Смаилов ознакомился с ходом восстановления многоэтажных домов в микрорайоне РТИ (резинотехнических изделий), которые планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

В целом, темпы жилищного строительства в Сарани за последний трехлетний период увеличились на 260%. Ожидается, что в 2022 году будет сдано еще около 250 квартир.

«Акимату необходимо и далее увеличивать темпы ввода жилья, а также активно заниматься благоустройством города», — подчеркнул Премьер.

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