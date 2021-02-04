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Новые инвестиционные возможности
Ануар Калмыков

Целью визита, осуществляемого по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, является предметная проработка совместных инвестиционных проектов. В состав делегации, возглавляемой заместителем министра иностранных дел РК Алмасом Айдаровым, вошли руководство министерств индустрии и инфраструктурного развития, культуры и спорта, представители ФНБ «Самрук-Казына», «КAZAKH INVEST», Международного финансового центра «Астана» и ряда частных компаний Казахстана.

– Надо признать, мы не использовали в полной мере потенциал Катара как мирового инвестора, несмотря на все возможности и дружеское отношение этой страны к нам. Катар – богатейшее государство с третьим в мире показателем ВВП на душу населения, с прогрессивным видением и инвестиционным присутствием во всем мире и в самых «топовых» активах через суверенный фонд – Qatar Investment Authority. И при этом у нас практически отсутствуют совместные инвес­тиционные проекты. Это наше упущение, и мы должны заново открыть для себя эту страну, – отметил Алмас Айдаров.

В ходе визита члены делегации провели переговоры с председателем Центрального банка Катара, а также с первыми руководителями национальных компаний Qatar Sports Investments, Qatar Mining, Qatari Diar, Hassad Food, Widam, Katara Hospitality, суверенного фонда Qatar Investment Authority, а также с Катарской ассоциацией бизнесменов и другими частными инвесторами.

В продолжение предыдущих договоренностей казахстанская делегация привезла 37 готовых brownfield-проектов на сумму 4,6 млрд долларов в таких отрас­лях, как горно-­металлургический, аграрно- и оборонно-промышленный комплексы, туризм, неф­техимия. Проекты отобраны с учетом специфики катарской инвестиционной политики.

Начались активные переговоры по проектам в отраслях животноводства и производства молока в Алматинской области, горно-металлургического комплекса и оборонной промышленности. Также в рамках расширения туристической инфраструктуры со стороны инвесторов получен запрос на возможность строительства туристических объектов в Алматинской и Мангистауской областях.

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