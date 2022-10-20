Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Экономика

Новые инвестпроекты презентовали премьеру в Туркестанской области

В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил комплекс «Караван-сарай», где провел встречу с инвесторами и представителями туристической отрасли региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Премьер-министру были презентованы новые инвестиционные проекты по строительству газовой и солнечной электростанций, углехимического, нефтехимического и сернокислотного заводов, химического комплекса по производству каустической соды, ПВХ, карбида кальция и цемента, водовода с каскадом ГЭС на реке Угам, тепличного комплекса, откормочной площадки и др.

«Все проекты являются социально и экономически важными для области. Они позволят создать постоянные рабочие места и значительно увеличат объем выпуска промышленной продукции. Акимату области необходимо взять на особый контроль их своевременную реализацию и обеспечить необходимой инфраструктурой», — сказал Алихан Смаилов.

В частности, по его словам, запуск новых электростанций позволит снизить энергозависимость южного региона, а новые аграрные объекты внесут значительный вклад в реализацию поручений Президента по обеспечению продовольственной безопасности страны.

В ходе встречи инвесторы озвучили ряд проблемных вопросов, возникших при работе над проектами. Алихан Смаилов поручил госорганам рассмотреть их и оказать содействие в рамках законодательства.

Премьер-министру также доложили о темпах развития туристической отрасли региона, ключевыми направлениями которой являются историко-познавательный, паломнический, лечебный, эко и этнотуризм. В частности, Алихану Смаилову был представлен проект туристско-рекреационного комплекса «Каскасу», где будет доступен летний и зимний отдых для порядка 4 тыс. посетителей в день.

«Высока экономическая эффективность объектов туризма, оказывающих качественные услуги круглый год. Считаю, что у Туркестанской области в этом направлении есть очень большой потенциал», — отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, он подчеркнул, что следует уделить внимание качественной подготовке квалифицированных кадров для работы с туристами.

В рамках рабочей поездки премьер-министр также посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи и ознакомился с благоустройством Государственного историко-культурного музея-заповедника Азрет-Султан.

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