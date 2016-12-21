​Новые караваны и новые перспективы

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Лаура СЕЙДИЛЬДАЕВА, ученица 10 «А» класса школы им. Льва Толстого, поселок Иргели, Карасайский район, Алматинская область

В истории есть немало примеров длительного взаимовыгодного культурного и экономического сотрудничества между соседними странами. Например, самым значительным, широко известным в мире приграничного сотрудничества является Великий Шелковый путь, протянувшийся от берегов Атлантического океана до Тихого, пересекающий весь азиатский субконтинент и соединяющий страны Средиземноморья с Дальним Востоком. Начало Великого Шелкового пути относят к II веку до нашей эры, когда китайский посол Чжан Цянь посетил страны Центральной Азии с дипломатической миссией.

История легендарного Шелкового пути полна загадок и тайн. Это система караванных путей, связывавших на протяжении более тысячи лет культурные центры огромного пространства между Китаем и Средиземноморьем. История Великого Шелкового пути – это история широкого культурного взаимодействия и взаимообмена между народами Востока и Запада. Она доказывает, что только тесное сотрудничество и взаимообогащение культур являются основой мира и прогресса для всего человечества.

Китай – страна с древними традициями. Именно эта цивилизация подарила человечеству феноменальные изобретения: бумагу и книгопечатание, компас и порох, шелк и фарфор. Это страна, активно развивающая экономические связи и со своими соседями, и с дальним зарубежьем. В таких условиях оказалась полностью востребована этика древнего и средневекового Шелкового пути, который когда-то соединял Поднебесную с обширными территориями Европы.

Современные бизнесмены и менеджеры в элегантных костюмах, пересекающие расстояния в тысячи километров за несколько часов, внешне сильно отличаются от купцов, что проводили долгие месяцы вне дома, передвигаясь в основном на верблюдах, но у них общие энергетика и заряженность на конечный результат, позволяющие преодолевать любые трудности.

В последние годы Китай приобретает­ статус важнейшего экономического игрока на мировых и региональных рынках. Казахстан строит взаимоотношения с одной из самых больших экономик мира на взаимопонимании, сопряжении интересов и областей взаимодействия. Каждая встреча казахстанского и китайского руководителей – новый этап во взаимоотношениях двух стран. Динамика взаимных визитов всегда наполняется новыми соглашениями и договоренностями, достигнутыми по их итогам.


Сонау ерте замандардан,

Ертерек жасалған қадамдардан.

Пайда болған сауда – саттық керуені,

Тым ұзаққа созылатын серуені.


Жібек, асыл, тұлпарды бәрін сатты,

Көпестерің алты әлемді көріп жатты.

Ұлы Жібек аталатын жол бойында,

Қытай менен Қазақстан елі жатты.


Дамыды сауда-саттық, ел арасы.

Жақсарды өзге елдерге көз қарасы.

Алты бұрыш әлемге Жібек сатып,

Атанды Қытай алпауыт әлем дарасы.


Өтер жылдар, өтпесіне бола ма?

Шіркін-ау, уақыт деген бір орында тұра ма?

Ескі өшеді, немесе жаңарады,

Қуаттанып жаңадан жан алады.


Қазақ елі Батыс Қытай Еуропаға

Аспандатып жағадан жол ашады.

Алты бұрыш әлемің мұнан соң

Көтеріліп көнілі тау асады.


Орнатты ортада достықты да,

Көші-қон, сауда менен саттықты да.

Осыдан соң Қазақстан елінің де

Әлемдегі абыройы артыпты да.


Дем алды, жан бітті оның бойынша,

Тармақтары тамырланды қан тарап

Ұлы Жібек жолы қайта жанданды,

Көп күттіріп, үмітпенен сан санап.


Екі ел,

Қонысын көрші тепкен.

Достықты, татулықты үлгі еткен.

Татулығың мәңгілікке ұлассын!

Әлем үшін иіп алып құр басын!

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