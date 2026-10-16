Новые конституционные ориентиры развития судебной системы
Галым Кулекеев, председатель Карагандинского областного суда
Конституция Республики Казахстан всегда являлась фундаментом национальной правовой системы, определяя основные принципы государственного устройства, организацию публичной власти и гарантии прав и свобод человека. Вместе с тем современное развитие общества, укрепление демократических институтов и возрастающий запрос граждан на справедливость обусловили необходимость дальнейшего совершенствования конституционной модели. Конституционная реформа стала не просто изменением отдельных норм Основного закона, а отражением нового этапа развития государства, в центре которого находятся человек, его достоинство, права и законные интересы.