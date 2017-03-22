Общество

Новые квартиры получили 580 семей в Кызылорде

В Кызылорде к Наурызу сдали в эксплуатацию 12 многоквартирных домов, расположенных в новом микрорайоне, передает Kazpravda.kz.

Жильцами нового жилого массива станут 580 семей-новоселов.

Кроме того, были сданы в эксплуатацию еще 2 многоэтажных дома на 100 квартир взамен аварийных в микрорайоне "Титов".

Аким области Крымбек Кушербаев поздравил всех собравшихся с праздником, поблагодарил строителей за добросовестный труд и пожелал счастья, добра и процветания.

"По поручению Главы государства в этом году начинается реализация государственной программы "Нурлы жер", в рамках которой в ближайшие 15 лет планируется обеспечить жильем 1,5 миллиона семей казахстанцев. Уверен, что и в этом начинании Кызылординская область будет одним из лидеров", – отметил глава региона.

К слову, за последние 4 года только в областном центре было построено 11 новых микрорайонов, более 7 тысяч семей получили жилье. Свыше 20 тысяч человек были трудоустроены в ходе строительства.

"Отрадно, что год от года возрастает численность населения, в особенности – молодых семей. За последние 2 года вступили в брак около 5 250 пар, а с начала нового года – около 500 молодых людей создали свои семьи. Это значит, что кызылординцы верят в свою страну, политику Президента и уверены в своем будущем", – сказал Кушербаев.

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