Спорт
Новые квартиры получили Зульфия Габидуллина и Елдос Сметов
Сегодня аким Тараза Рустем Даулетов в торжественной обстановке вручил ключи от квартир паралимпийской чемпионке Зульфие Габидуллиной и призеру Олимпиады в Рио-де-Жанейро Елдосу Сметову, сообщает МИА "Казинформ".

Как уточнили в пресс-службе акимата города, согласно закону "О физической культуре и спорте" местный исполнительный орган обеспечивает жильем чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Для этих целей из республиканского бюджета выделено 19,8 млн тенге на выкуп двух квартир.

Недавно построенные трехэтажные жилые дома расположились в северо-западной части областного центра. Здесь компания возводит мини-микрорайон, в котором будут "зеленые зоны", торговый центр, детские площадки, спортивные сооружения. А в перспективе, по генеральному плану Тараза, рядом должен появиться самый крупный в областном центре жилой массив со всей необходимой для жизни горожан инфраструктурой.

"Квартиры расположены в новом доме. Зульфия Габидуллина получила трехкомнатную квартиру площадью 81,8 квадратных метра, Елдос Сметов – двухкомнатную площадью 61,9", – пояснил аким Тараза Рустем Даулетов.

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"Я очень счастлива, что проявляют такое внимание и заботу к нам, спортсменам, – сказала Зульфия Габидуллина. – В последние годы наш акимат, управление спорта столько сделали, чтобы мы могли спокойно тренироваться, завоевывать медали, подниматься на вершины спортивного Олимпа. В нашем городе появилось много спортивных объектов, развивается массовый спорт, приобщается молодежь к здоровому образу жизни. И сегодня, в День защиты детей, нам вручили такой замечательный подарок. Огромное спасибо!".

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Напомним, паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина – мастер спорта международного класса РК по плаванию, член сборной национальной команды Республики Казахстан, 12-кратная рекордсменка мира.

Призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, казахстанский дзюдоист Елдос Сметов тоже является мастером спорта международного класса.

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