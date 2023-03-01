Новые льготы на проезд в автобусах заработали в Карагандинской области

Новые льготы на проезд в общественном транспорте начали действовать в Карагандинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В акимате Карагандинской области уточнили, что дополнительные льготы на проезд в общественном транспорте с 1 марта получили многодетные матери, инвалиды 1-й группы и подростки от 15 до 18 лет.

Бесплатно ездить на пригородных маршрутах имеют право:

- многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степеней;

- люди с инвалидностью 1-й группы.

«При этом всем перечисленным категориям для бесплатного проезда в автобусах Караганды по-прежнему можно использовать ранее полученные транспортные карты «Социальная».

Между тем чтобы бесплатно ездить на пригородных маршрутах, необходимо предъявлять контролерам справки и свидетельства о льготах (оригинал).

В ближайшее время будут бесплатно оформляться специальные карты», – пояснили в акимате.

Что касается подростков от 15 до 18 лет, то им с 1 марта положена 50-процентная скидка от стоимости проезда. Ранее в Караганде эта категория оплачивала 80 тенге.

«Тем, у кого есть активная карта «Дети 7-15 лет», льготу продлят автоматически. Для этого никуда не нужно обращаться. Карта будет действовать до 18 лет.

Пассажирам, которым уже исполнилось 15 лет, и карта «Дети» у них заблокирована, но есть на руках, после 1 марта нужно подать заявление на ее активацию. Процедура будет бесплатной», – добавили в госоргане.

Заявление можно написать в центре обслуживания ONAY, Open Karaganda, ТД «Умай» и ДК «Молодежный». С собой нужно иметь свидетельство о рождении или удостоверение личности.

«Тем, у кого никогда не было карты «Дети», или по достижении 15 лет пассажир ее потерял, оформить новую карту можно по тем же адресам. Стоимость карты – 500 тенге. Для оформления нужны цветное фото 3х4 и свидетельство о рождении либо удостоверение личности (тем, кому исполнилось 16 лет)», – заключили в акимате.