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Президент
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Текст Закона публикуется в печати.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью» был инициирован депутатами Парламента.

Согласно нему, люди с инвалидностью по слуху в суде отныне могут бесплатно пользоваться услугами специалиста жестового языка, а также использовать сурдотехнические и тифлотехнические средства. А людям, в одиночку воспитывающим детей с инвалидностью либо имеющим на попечении совершеннолетних лиц с инвалидностью, будет оказываться безвозмездная юридическая помощь.

Лица с инвалидностью будут первоочередно обслуживаться в организациях здравоохранения. Одному из законных представителей, который сопровождает ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, будет возмещаться стоимость пребывания в санаторно-курортной организации в размере 70% от гарантированной суммы, определяемой уполномоченным органом в области социальной защиты населения.

Лица с инвалидностью третьей группы теперь включены в категорию граждан, освобожденных от оплаты услуг частных нотариусов при совершении нотариальных действий правового и технического характера.

Закон предусматривает предоставление возможности заочного прохождения медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности, степени утраты трудоспособности и автоматическое продление срока инвалидности в период чрезвычайного положения.

Согласно закону, таксопарки должны обеспечивать на каждые 10 такси одно такси, адаптированное для лиц с инвалидностью.

Законом понятия «инвалид» изменено на «лицо с инвалидностью» и «ребенок-инвалид» на «ребенок с инвалидностью».

Уполномоченный орган в области социальной защиты населения наделяется компетенцией по разработке и утверждению порядка назначения внештатных советников министров, акимов районов, городов, городов областного значения, областей, городов республиканского значения, столицы по вопросам инвалидности.

Кроме того, усиливается поддержка социальных предпринимателей. Часть расходов недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры, перечисляемых в местный бюджет, будет направляться на поддержку субъектов социального предпринимательства, трудоустраивающих людей с инвалидностью.

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