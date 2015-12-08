Из уст спикеров на брифинге звучали сплошь хорошие новости. Так, на прошлой неделе в Жамбылском районе Алматинской области введена в эксплуатацию третья нитка «С» магистрального газопровода Казахстан – Китай и две компрессорные станции. В 2017 году производительность нитки «С» достигнет 25 млрд кубометров газа в год. В результате мощность газопровода Казахстан – Китай будет увеличена с 30 до 55 млрд кубометров в год, сообщил М. Мирзагалиев.

Введение в эксплуатацию таких крупных проектов, обеспечивающих многовекторную систему транспортировки углеводородов, реализуется благодаря политике Главы государства по привлечению иностранных инвестиций. В период строительства газопровода создано более 14 тыс. рабочих мест, еще более тысячи появятся в процессе экс­плуатации.

Две недели назад завершено строительство линейной части газопровода Бейнеу – Бозой. Участок Бозой – Шымкент введен в эксплуатацию еще в 2013 году, и сейчас здесь транспортируется более 2 млрд кубометров газа в год. В целом полное завершение проекта после строительства компрессорных станций планируется в 2017 году, мощность составит 10 млрд кубометров в год. Появится возможность подвести газ в 600 населенных пунктов, а это дома 2 млн казахстанцев.

– За последние 10 лет в республике реализовано 130 проектов, благодаря чему сегодня подключены к газу 1 160 населенных пунктов, голубым топливом обеспечены 9 из 16 регионов страны, или более 7 миллионов граждан, – сказал вице-министр. – Реализация Генеральной схемы газификации РК на 2015–2030 годы позволит увеличить уровень газификации до 10 миллионов человек к 2030 году, обеспечить газом более 1 600 населенных пунктов.

В 2015 году газифицировано 18 населенных пунктов в ЗКО, ЮКО, Костанайской, Актюбинской, Кызылординской областях. Еще 66 населенных пунктов запланированы на 2016–2018 годы. За счет национального оператора до 2020 года 270 тыс. человек получат доступ к голубому топливу.

По словам заместителя генерального директора АО «КазТрансГаз» Ерканата Темирханова, приоритетная задача компании – обеспечение энергонезависимости страны: бесперебойное снабжение, газификация, дальнейшее развитие системы, расширение экспорт­ного маршрута и увеличение собственной ресурсной базы. За год проделан большой объем работ: разработана Генеральная схема газификации, составлена обновленная ресурсная база по товарному газу, с акиматами Костанайской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской областей заключены меморандумы. Завершается газификация города Байконыра. В ЮКО с 2010 года идет масштабная программа газификации, проложено 1 963 км газопровода. В Таразе – свыше 600 км, в Актюбинской области – 368 км.

Отвечая на вопрос журналистов относительно поставок газа на Украину, вице-министр заметил, что для этого в первую очередь нужно договориться с Российской Федерацией.

– В рамках функционирования ЕАС достигли договоренности, что к 2025 году будет создан единый рынок по газу. У Казахстана появится возможность беспрепятственно поставлять газ, например, в Беларусь, какие-то регионы России, Армению, с учетом того, что и свой рынок мы будем открывать, – сказал Магзум Мирзагалиев.