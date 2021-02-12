Новые маршруты выходного дня

Алматинцы открыли «Муз тау»

Нынешняя «ковидная» зима преподнесла немало приятных сюрпризов алматинским любителям активного отдыха. Устав сидеть взаперти, горожане, а также жители пригородных сел стали чаще выбираться на природу, чтобы покататься на санках с горок, позаниматься фигурным катанием на льду Капшагая.

Одним из самых популярных маршрутов стали поездки на так называемый ледяной вулкан «Муз тау», который вырос в степи в Кегенском районе Алматинской области. Местные старожилы говорят, что эта огромная глыба льда появляется здесь каждую зиму. Ее основа – подземный источник, из которого фонтаном бьет артезианская вода. Зимой родник замерзает, образуя ледяной столб причудливой формы. Мельчайшие частицы воды, вытекающие из его «кратера» на поверхность, напоминают клубящиеся пары гейзера.

Жители близлежащего села Шырганак и райцентра Кеген давно привыкли, что рядом с ними находится необычное явление природы. Однако нынешней зимой из-за сильных холодов «айсберг» вырос до 14 м в высоту и стал настоящей диковинкой. Спрос родил предложение, и теперь турфирмы из Алматы привозят жаждущих полюбоваться красотой «Муз тау» целыми автобусами. Многие приезжают семьями на своих машинах – расстояние от города примерно 280 км, или 4 часа езды.

Так, благодаря массовому паломничеству городских турис­тов замерзший артезианский источник превратился в местную достопримечательность. Дети весело катаются на санках по склонам ледяного «вулкана», взрослые делают селфи и выкладывают видеоролики в социальных сетях.

Как сообщили в акимате Кегенского района, в текущем году в сферу туризма планируется прив­лечь 1,8 млрд тенге инвестиций. На эти средства будут построены экоаул, панто-оздоровительный центр, ряд комплексов по приему гостей. Здесь, в отдаленной сельской глубинке, туриндустрия становится одной из приоритетных отраслей наряду с традиционным животноводством.

Зарядиться бодростью

Основу зимнего туризма Жетысу составляют горнолыжные курорты, расположенные в Талгарском, Карасайском, Ескельдинском, Саркандском районах и в Текели. На территории создаваемого в последние годы горного кластера уже действуют 25 подъемников и более 40 км лыжных трасс. Особой популярностью пользуются спортивные базы близ Алматы. К примеру, «Табаган», «Ой-Карагай – Лесная сказка» и «Ак-Булак» даже нынешней зимой, когда действовали жесткие ограничительные меры (периодически приходилось закрывать объекты на карантин), приняли около 40 тыс. посетителей. Это намного меньше, чем было в «доковидные» сезоны, но тоже неплохой показатель.

Тем временем жители Талдыкоргана стали чаще ездить на горнолыжную базу «Теректы», что в Саркандском районе. На объекте установлен бугельный подъемник, построены лыжная трасса и канатная дорога. Сегодня это центр притяжения местных лыжников, сноубордистов и любителей катания с горок. Предприниматели инвестировали в проект 100 млн тенге, в планах – строительство гостиницы, кафе, зоны для рыбалки.

– Мы часто приезжаем сюда всей семьей, – рассказал талдыкорганец Евгений Глушко. – Уже поставил детей на лыжи, теперь учимся кататься на коньках. Здорово, что есть такое место! Здесь чистый воздух, красивая природа, как раз то, что нужно горожанам, чтобы зарядиться бодростью и хорошим настрое­нием!

Другим не менее популярным маршрутом стали термальные источники Чунджи, где с осени прошлого года отдохнули 62,5 тыс. человек. Здесь, в Уйгурском районе Алматинской области, действует свыше 50 гос­тевых домов, оборудованных бассейнами со слабоминерализованной радоновой водой. SPA-курорты работают круглый год, но с наступлением зимних холодов начинается горячий купальный сезон: места в отелях нужно бронировать загодя, особенно в выходные и праздничные дни.

Благодаря бьющим из-под земли ключам температура воды в бассейнах достигает +50 градусов. По оценкам медиков, источники оказывают благоприятное воздействие на организм человека. Водные процедуры и физиотерапия подходят для лечения заболеваний сердца, нервной системы, желудочно-кишечного тракта.

– Многие не знают, насколько полезна эта вода, – делится алматинка Бахыт Мерекеева, постоянный клиент одной из местных турбаз. – Особенный эффект она имеет для лечения болезней суставов. Такой заряд энергии мы получаем, купаясь в горячем бассейне и принимая ванны, что никакие другие санатории не нужны!

Недалеко от Чунджи находится величественный Чарынский каньон, сложенный из осадочных пород, возраст которых составляет около 12 млн лет. Больше всего туристов впечатляет уникальная Долина замков, где высятся красноватые скалы, похожие на крепостные башни. Рядом великолепная Ясеневая роща, где на площади в 5 тыс. га произрастают реликтовые деревья.

А в соседнем Райымбекском районе чаруют взор путешественников горные пейзажи Кольсайских озер. Так что, поправив здоровье на горячих источниках, можно заодно посетить уникальные природные достопримечательности.

Лето не за горами

Как сообщила пресс-служба акима Алматинской области, в текущем году намечен ряд проектов по развитию туристичес­кой инфраструктуры. Начнется долгожданный ремонт дороги к озеру Кайынды – чуду природы, где деревья возвышаются прямо над водной гладью. Чтобы увидеть эту красоту, люди вынуждены преодолевать 12 км бездорожья. В общей сложнос­ти в национальных природных парках планируется обустроить 685 км туристских маршрутов и троп.

Побережье озера Алаколь укрепят защитной дамбой протяженностью 13,5 км. На территории курорта функционируют 264 турбазы. Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые гостиницы, спортивные площадки и другие объекты.

По информации руководителя управления туризма Алматинской области Жанар Алчимбае­вой, пандемия COVID-19 негативно сказалась на показателях туриндустрии. В частности, количество отдыхающих на Алаколе уменьшилось на 40% – с 1,3 млн до 800 тыс. Туроператоры возлагают большие надежды на проводимую нынче вакцинацию населения, благодаря которой эпидемия должна пойти на убыль, и отрасль, возможно, вернет утраченные позиции.

Ряд турагентств и отелей уже начали акцию раннего бронирования номеров на летний сезон, воспользовавшись которой любители пляжного отдыха могут приобрести путевки со скидкой. Кроме того, за счет госбюджета продолжится субсидирование авиарейсов на Ушарал и билетов на поезд до Алаколя. В целом работа всех туристических объектов, в том числе нацпарков «Чарын», «Кольсайские озера», «Алтын-Эмель», будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации.

Вместе с тем пандемия дала и положительный эффект для развития внутреннего туризма. Местные любители путешест­вий обратили внимание на красоты родного края, изобилующего уникальными природными уголками и ландшафтным разнообразием. Недавно в живописном урочище Аюсай Иле-Алатауского национального природного парка открылся современный визит-центр, в котором посетителей бесплатно обучают навыкам горного туризма. По итогам прошлого года объем инвестиций, прив­леченных в туриндустрию региона, составил 21 млрд тенге.

Совсем скоро стартует сезон загородных экскурсий, организуемых алматинскими туроператорами. Наряду с пляжным отдыхом на Алаколе, Капшагае и Балхаше туры выходного дня повышают привлекательность Жетысу как самой крупной в нашей стране туристической зоны.