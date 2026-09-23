Новые механизмы подготовки к госслужбе обсудили в Астане

Сегодня состоялось очередное заседание Общественного совета при Агентстве по делам государственной службы. На встрече обсуждены новые механизмы подготовки на государственную службу, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

С докладом об институте подготовки к государственной службе, предусмотренном новым Законом «О государственной службе», вступившим в силу 1 июля, выступил директор Департамента подготовки и поступления на государственную службу Агентства Бекинов Нурсултан.

Как отметил Бекинов Нурсултан, новый механизм предусматривает три этапа – от ранней профессиональной ориентации до подготовки к занятию должностей низового и руководящего уровней.

Первый этап – первоначальная подготовка. В данном направлении проводится работа, направленная на информирование о системе государственной службы и профессиональную ориентацию среди учащихся старших классов организаций среднего образования.

Второй этап – подготовка к занятию низовых должностей. В этом направлении предусмотрено обучение на основе государственного образовательного заказа в отечественных вузах и ежегодное выделение грантов. Перечень приоритетных направлений формируется Агентством ежегодно в соответствии с потребностью госорганов в кадрах. Выпускники, обучавшиеся в бакалавриате за счет гранта и успешно его окончившие, поступают на государственную службу без конкурса. Согласно требованиям, они обязуются отработать на госслужбе 3 года.

Третий этап – подготовка к занятию руководящих должностей. Государственным служащим, успешно выполняющим свои обязанности на низовых должностях, предоставляется возможность подготовиться к руководящим должностям через программы магистратуры.

Обучение осуществляется в Академии государственного управления на основе госзаказа. Для выпускников программы предусмотрена возможность назначения на руководящие должности в госорганах без конкурса при соблюдении установленных требований. Выпускники этого этапа также обязуются отработать на государственной службе 3 года.

В ходе заседания члены Общественного совета положительно оценили инициативу, направленную на устранение излишних барьеров при поступлении на государственную службу, и отметили ее значение в совершенствовании системы подготовки кадров и повышении профессионализма государственного аппарата.

По итогам заседания были высказаны предложения по дальнейшему совершенствованию механизмов подготовки профессиональных кадров для государственного аппарата.