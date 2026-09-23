Новые механизмы подготовки к госслужбе обсудили в Астане

Государственная служба
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня состоялось очередное заседание Общественного совета при Агентстве по делам государственной службы. На встрече обсуждены новые механизмы подготовки на государственную службу, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

С докладом об институте подготовки к государственной службе, предусмотренном новым Законом «О государственной службе», вступившим в силу 1 июля, выступил директор Департамента подготовки и поступления на государственную службу Агентства Бекинов Нурсултан.

Как отметил Бекинов Нурсултан, новый механизм предусматривает три этапа – от ранней профессиональной ориентации до подготовки к занятию должностей низового и руководящего уровней.

Первый этап – первоначальная подготовка. В данном направлении проводится работа, направленная на информирование о системе государственной службы и профессиональную ориентацию среди учащихся старших классов организаций среднего образования.

Второй этап – подготовка к занятию низовых должностей. В этом направлении предусмотрено обучение на основе государственного образовательного заказа в отечественных вузах и ежегодное выделение грантов. Перечень приоритетных направлений формируется Агентством ежегодно в соответствии с потребностью госорганов в кадрах. Выпускники, обучавшиеся в бакалавриате за счет гранта и успешно его окончившие, поступают на государственную службу без конкурса. Согласно требованиям, они обязуются отработать на госслужбе 3 года.

Третий этап – подготовка к занятию руководящих должностей. Государственным служащим, успешно выполняющим свои обязанности на низовых должностях, предоставляется возможность подготовиться к руководящим должностям через программы магистратуры.

Обучение осуществляется в Академии государственного управления на основе госзаказа. Для выпускников программы предусмотрена возможность назначения на руководящие должности в госорганах без конкурса при соблюдении установленных требований. Выпускники этого этапа также обязуются отработать на государственной службе 3 года.

В ходе заседания члены Общественного совета положительно оценили инициативу, направленную на устранение излишних барьеров при поступлении на государственную службу, и отметили ее значение в совершенствовании системы подготовки кадров и повышении профессионализма государственного аппарата.

По итогам заседания были   высказаны предложения по дальнейшему совершенствованию механизмов подготовки профессиональных кадров для государственного аппарата.

 

#Астана #госслужба

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