Новые механизмы противодействия интернет-мошенничеству обсудили в Казахстане

Вопросы противодействия интернет-мошенничеству обсудили в Алматинской академии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Polisia.kz

На базе Алматинской академии прошло совещание по вопросам противодействия интернет-мошенничествам с участием заместителя министра Ержана Саденова, руководителей государственных органов, операторов связи и банковского сектора.

Рост числа киберпреступлений в Казахстане вызывает тревогу.

В этой связи, банковскому сектору предложено обучать сотрудников, непосредственно работающих с клиентами методике выявления признаков мошенничества, когда клиент осуществляет операции под диктовку мошенников.

Особое внимание на мероприятии уделено вопросам взаимодействия правоохранительных органов с банковским сектором и операторами связи, в том числе оперативному обмену информацией и своевременному принятию мер по фактам интернет-мошенничеств.

Кроме того, министерством внутренних дел предложено на базе Алматинской академии провести специализированные научные исследования в данной сфере.

По результатам исследований сотрудники оперативных и следственных подразделений пройдут обучение по выявлению, расследованию и раскрытию киберпреступлений на базе киберполигона, открытие которого также прошло в Алматинской академии МВД в ходе мероприятия.

По итогам обсуждения подготовлены резолюция и предложения, поступившие от банков и операторов связи, которые будут рассмотрены Министерством внутренних дел.