Новые механизмы трудоустройства появились в госпрограмме "Енбек". Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Жилкибаев на пресс-конференции в Правительстве РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
"На рынке труда на сегодня работают порядка 8,7 миллиона человек. Чтобы сохранять уровень безработицы на 4,9%, и ежегодно мы обязались на 0,1% снижать, мы должны создавать 370 тысяч новых рабочих мест. По отношению к созданию рабочих мест здесь, в Казахстане, реализуется 14 госпрограмм. Это "Нурлы жол", "Нурлы жер" и другие", – сообщил Жилкибаев.
По его словам, создание новых рабочих мест генерируют как раз-таки озвученные госпрограммы, в том числе и в частном секторе.
"Программа "Енбек" в основном направлена на активные меры содействия занятости: это обучение, переподготовка кадров, гранты и кредиты. За первое полугодие этого года создано 12 тысяч рабочих мест именно благодаря программе "Енбек". Сейчас мы создали базу "Карта создания рабочих мест", где мы будем четко вести учет того, какие рабочие места создаются в регионах, и будем корректировать свои планы", – дополнил он.
Вице-министр отметил, что ведомство планирует адресно работать с целевой аудиторией, которая нуждается сегодня в программе поддержки занятости: это многодетные семьи, молодежь.
"Работа смещается таким образом к проактивному формату центров занятости, когда не люди идут к центрам, а наоборот. И самое главное – мы планируем эффективно разъяснять меры поддержки. Многие, к сожалению, не знают, какие меры поддержки есть в программе "Енбек": как получить грант, как получить кредит. Мы сейчас запускаем ролики "Портрет получателя гранта": куда обратиться, как оформить и так далее. И через соцсети будем транслировать", – заключил он.
Ранее министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев сообщал, что благодаря реализации госпрограммы "Енбек" безработица в Казахстане
может снизиться до 4,5 процента.