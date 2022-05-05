Новые меры по демонополизации в нефтегазовой сфере реализуют в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, в ходе которого были рассмотрены предложения НПП «Атамекен» по реформированию сферы нефтепереработки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Министр энергетики РК Болат Акчулаков отметил, что для повышения качества продукции, выпускаемой мини нефтеперерабатывающими заводами (мини-НПЗ), предлагается усилить требования по их техническому регулированию.

Также было предложено отменить налоговые и таможенные льготы для мини-НПЗ, производящих нефтепродукты, которые не соответствуют техническому регламенту ЕАЭС.

В части оказания железнодорожных услуг при отгрузке ГСМ с нефтеперерабатывающих заводов было предложено снизить тарифы, чтобы исключить необоснованное завышение цен и неконкурентную деятельность отдельных компаний.

Кроме того, Премьер-министр поручил Минэнерго разработать единый регламент хранения нефтепродуктов на НПЗ для всех участников рынка в целях исключения преференций (бесплатное хранение) ограниченному кругу субъектов.

Для недопущения необоснованных производственных «потерь» на нефтеперерабатывающих заводах поручено провести аудит их систем контроля и безопасности.

«В этом направлении нужно внедрить цифровые технологии контроля с охватом всего технологического процесса», – подчеркнул Алихан Смаилов.

В целом глава Правительства поддержал озвученные предложения, внес по некоторым из них поправки и поручил проработать вопросы их реализации.

В ходе заседания были также рассмотрены меры по демонополизации рынка сжиженного газа в части его продажи, в том числе промышленным переработчикам, а также транспортировки и хранения.

Премьер-министр поручил уполномоченным госорганам провести работу по выявлению условий для возможных ценовых сговоров и внести предложения по внедрению в этой сфере необходимых рыночных механизмов.