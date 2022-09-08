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Общество
Новые меры стимулирования внутренней миграции внедрят в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили о планах по внедрению новых мер стимулирования внутренней миграции, передает Kazpravda.kz.

В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября был представлен новый пакет мер по повышению эффективности миграционной политики страны. В целях их реализации в рамках новой Концепции миграционной политики на предстоящие 5 лет будет предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование внутренней миграции.

Так, во исполнение поручения Главы государства по пересмотру политики внутренней миграции в рамках новой Концепции будет предусмотрен механизм организации регулируемого перемещения граждан в северные и центральные регионы с созданием рабочих мест через трансферт и расширение действующих бизнес-проектов, уже основанных в других областях страны.

В рамках данного направления:

- в каждой принимающей области предусматривается разработка Специальной региональной программы стимулирования переселения с учетом обеспечения земельными ресурсами, инженерной, транспортно-логистической и социальной инфраструктурами. Также в программах будут определены приоритетные сектора экономики, испытывающие дефицит рабочей силы;

- прорабатывается вопрос формирования кейса из 100 бизнес-проектов для северных и центральных регионов через соответствующий конкурс бизнес-идей, имеющих максимальный потенциал по созданию рабочих мест;

- с учетом положительного опыта Жамбылской области в центральных и северных регионах предусматривается создание и расширение сельскохозяйственных коопераций через льготные кредиты на производство и обеспечение техникой;

- планируется введение сертификатов мобильности, удостоверяющих право на финансовую помощь в размере 50% от стоимости жилья на новом месте (взамен выдаваемого жилья) для переселенцев, при наличии подтвержденного работодателем факта трудоустройства. Эта сумма может быть направлена на строительство или покупку жилья, а также на внесение первоначального взноса в Отбасы банк.

Во исполнение поручения Главы государства в рамках новой Концепции также будет пересмотрена политика по приему и обустройству кандасов на исторической родине.

В частности, предусматривается внедрение механизма определения места прибытия кандаса на этапе приема документов и принятие мер по регулированию и стимулированию переезда в трудодефицитные регионы, с предоставлением гражданства после определенного срока постоянного проживания в данном регионе.

Такой подход успешно практикуется в Германии, Израиле и России для регулирования процессов интеграции соотечественников в местный социум и использования их потенциала с учетом потребности национальной экономики, отметили в Министерстве.

Кроме того, в целях укрепления связи с исторической родиной предлагается внедрить Карту казаха, с выдачей ее этническим казахам (гражданам других стран), являющимся профессионалами высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах и желающим масштабировать их в Казахстане.

Ее обладатель будет иметь возможность упрощённого въезда в страну, идентичные с видом на жительство права (открытие бизнеса, владение недвижимостью и другим имуществом, проведение финансовых операций), за исключением политических прав, добавили в пресс-службе МТСЗН.

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