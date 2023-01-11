Новые министры приняли присягу в Правительстве РК

На прошлой неделе глава государства назначил пять новых министров.

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В Үкімет үйі началось первое в этом году заседание Правительства. Перед рассмотрением вопросов повестки дня впервые назначенные министры принесли присягу служить народу Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов напомнил, что указами главы государства назначены министром юстиции Азамат Ескараев, министром индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, министром экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, Гани Бейсембаев - министром просвещения, и Асхат Оралов - министром культуры и спорта.

«Во исполнение Конституционного закона «О Правительстве РК» прошу начать церемонию принесения присяги впервые вошедших в состав правительства», - сказал глава Кабмина.

Далее впервые назначенные министры принесли присягу госслужащего.

«Перед народом и президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу процветания моей Родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана», - зачитали они текст присяги.