Новые находки

Одной из особенностей ботайской культуры, существовавшей шесть тысяч лет назад, было развитое производство каменных орудий труда. Преобладают среди находок костяные иглы и шилья, штампы для нанесения орнамента из геометрических фигур на керамические сосуды, а также хирургические инструмен­ты древних врачевателей.

Исследователей особо впечатлили фаланги животных с гравировкой геометрическим орнаментом, символизирующим женскую фигуру. Треугольники, ромбы, дуги, кресты, многорядные зигзаги-змейки – все они, считают исследователи, обозначают женщину. Такие украшения представляют собой эталон женской красоты и плодовитости.

Специалисты убеждены, что важно не только найти артефакты, но и правильно их осмыслить.

– Мы подписали меморандум о сотрудничестве с Эксетерским университетом Великобритании и уже провели совместный обучаю­щий семинар по современным технологиям в исторической науке. Большую поддержку оказал нам Алан Оутрам, профессор Эксетерского университета, главный редактор журнала «Наука и техника археологических исследований», – говорит Куаныш Шакшаков, директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ботай».

Профессор Алан Оутрам сейчас продолжает научно-исследовательскую деятельность на поселении Ботай. Им уже изучена орнаментированная фаланга лошади, которую в ритуальных целях использовали древние ботайцы. Несомненно, что совместные с британцами научные изыскания приведут к лучшему пониманию ботайской культуры, а лабораторные исследования выявят отличительные признаки быта древних ботайцев.

Геомагнитные исследования показали наличие более 250 жилищных ям и впадин на этом древнем поселении. Памятник энеолита Ботай в основной части отлично сохранен, большая часть жилищных конструкций и ям находится на берегах реки Иман-Бурлук.

– Археологический раскоп 2023 года был разбит в центральной части памятника, – говорит Куаныш Абильмаликов, старший научный сотрудник музея-заповедника «Ботай». – Ставилась задача обнаружить погребения ботайского человека, потому что более ранние раскопы показали наличие человеческих останков в жилищных конструкциях. Мы также провели нивелировку, определили неровности местнос­ти, залегания жилищных впадин. Затем снимали культурный слой по 5–10 сантиметров. Он начался с уровня 0–10 сантиметров, что говорит о выходе наружу архео­логического материала. Здесь мы обнаружили первые находки каменного инвентаря: сколы, бифасиальные обломки, отщепы без ретуши и с ретушью.

В северо-западной части раскопа на глубине 30 см археологи нашли прямоугольную кладку из камней. Изначально они предположили, что это детское погребение, но дальнейшее изучение находки показало отсутствие каких-либо захоронений под камнями. Зато на верхних слоях каменной кладки нашли большое количество расщепленных костей. Возможно, кладка использовалась в качестве трапезной или места, где раскалывали кости для извлечения костного мозга. В другом месте раскопа также обнаружили скопление конских костей, но на хозяйственную яму это не было похоже, потому что большая часть находок оказалась расщепленной и обожженной.

– В одном из квадратов раскопок мы нашли восемь скребков и каменных ножей из яшмокварцита. В северо-восточном углу оказались три обломка наконечников стрел, обработанных мелкой отжимной ретушью. В северо-западном углу на глубине 10–20 сантиметров обнаружили три фрагмента керамики. Определить форму сосудов по ним сложно. Мы предполагаем, что эту посуду сначала разбили, а потом выбросили из жилища, – уточняет Куаныш Абильмаликов.

По его словам, культурный слой достигает 110 см в жилищах и 90 см на «улицах».

На территории памятника четко просматриваются контуры двух невысоких холмов диамет­ром в 50 м. На их поверхности визуально фиксируются силуэты жилищ. В 2013 году на одном из них были проведены раскопки «кумысханы», и в 2021-м реконструировано ботайское жилище открытого типа с загоном для лошадей.

Вследствие высокой плотности жилищных впадин здесь повсюду распространен культурный слой древесного угля. Слабый уровень толщины зольника дает возможность предполагать, что огонь по каким-то причинам разжигали нечасто.

– В этот раз наиболее интерес­ным оказалось пространство между жилищами, где британские ученые на глубине 40 сантимет­ров нашли три черепа лошадей, – говорит Куаныш Абильмаликов. – Они были расположены в ритуальном порядке: один череп перевернут вниз, второй – сверху на нем, третий лежал сбоку. Рядом нашли восемь фрагментов керамики, кости лошадей и диких животных, а также костяные орудия – проколки. Очевидно, что среди жителей ботайских селений был широко распространен культ коня. От его силы, выносливости, здоровья зависело качество приплода и в конечном счете благополучие людей.

У ботайцев конь становится объектом поклонения. Головы, ноги, шкуры коней широко использовались в погребальной обрядности ботайцев. На эту мысль ученых наводят тысячи конских костей, сделанный из них хозяйственный инвентарь и различные украшения, обнаруженные во всех поселениях ботайской культуры.