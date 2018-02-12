Новые назначения в акимате Мангистауской области

На аппаратном заседании аким Мангистауской области Ералы Тугжанов сообщил о последних кадровых изменениях, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы акима Мангистауской области, Дуйсен Темирович Кусбеков назначен руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.
Дуйсен Темирович родился в 1962 году в Карагандинской области. Имеет высшее образование по специальности "юрист". Трудовой путь начал в 1992 году в должности старшего помощника, заместителя прокурора в городе Шахтинск, Карагандинской области. С 1999 по 2015 год работал в прокуратуре Карагандинской области в качестве начальника отдела, старшего прокурора, заведующего канцелярией областного суда, судьи Казыбекского районного суда, руководителя Администрации судов по Карагандинской области. С сентября 2017 года – заместитель начальника КГУ "Управление делами" акимата Мангистауской области.
Сулеев Самат Мирович назначен руководителем пресс-службы акима Мангистауской области.
Самат Мирович родился в Кызылординской области. Образование высшее по специальности "журналистика", также получил степень магистра в Стамбульском университете в Турции. Свою трудовую карьеру начал в 2008 году в качестве корреспондента АО "Агентство Хабар".
С 2011 по 2013 год работал редактором производственного отдела канала "Хабар", а затем продюсером программного отдела.
С 2013 по 2016 год работал специальным корреспондентом телеканалов "Хабар", "Астана" и радио "Қазақ" в Турции (Стамбул).
С 2017 до последнего назначения работал заместитель директора КГУ "Региональная служба коммуникаций" при УВП Мангистауской области.
