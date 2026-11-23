В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах Казахстана продолжается работа по развитию промышленной, социальной, спортивной, транспортной инфраструктуры и служб экстренного реагирования

Фото: пресс-служба правительства РК

За неделю в стране запустили выпуск газовых баллонов и клапанов, открыли корпуса IT-лицея-интерната, обновили стадион, отремонтировали участки автодороги и ввели в эксплуатацию объекты противопожарной и экстренной службы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В Костанайской области после ремонта открыли два участка автодороги «Астана – Костанай – граница РФ» общей протяженностью 56,7 км. В текущем году в регионе отремонтированы пять участков республиканских автодорог общей протяженностью 163 км.

В Кокшетау запущено производство газовых баллонов и клапанов для их безопасной эксплуатации. Новое направление ориентировано прежде всего на обеспечение внутреннего рынка. Только в Акмолинской области эксплуатируется более 220 тыс. газовых баллонов, что свидетельствует о высоком спросе и расширении производства.

В Таразе открылись учебный корпус и общежитие IT-лицея-интерната на 300 мест каждый. Новые здания позволят создать условия для учебы и проживания школьников, а также развития их творческого и интеллектуального потенциала. Комплекс из 3 блоков включает столовую, спортивный и актовый залы, а также библиотеку.

В г. Ақсай Западно-Казахстанской области после реконструкции введен в эксплуатацию стадион «Жастар».На объекте оборудованы спортивный зал, футбольное поле по стандартам FIFA, площадки для национальных видов спорта и тренировок, беговые дорожки и зона для экстремальных видов спорта.

В регионах Казахстана открываются новые объекты противопожарной и экстренной службы: в селе Приречное Костанайской области заработал пожарный пост «Ауыл құтқарушылары», оснащенный пожарным автомобилем и боевой одеждой, в селе Кеңащы Акмолинской области открыт 326-й пожарный пост «Ауыл құтқарушылары» для 370 жителей, а в Шымкенте начал работу единый комплекс экстренных служб, объединивший пожарную часть, пункты полиции и скорой помощи. Объект будет обслуживать около 11,2 тыс. жителей массива Жанаталап.