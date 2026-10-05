Новые объекты открыли в регионах Казахстана на прошедшей неделе

Инфраструктура

В рамках исполнения поручений Касым-Жомарта Токаева в регионах страны ведется системная работа по развитию промышленного потенциала, модернизации транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также развитию социальной инфраструктуры в целях повышения качества жизни граждан

Фото: пресс-служба правительства РК

Так, за прошедшую неделю в эксплуатацию введены новые предприятия, транспортные узлы и объекты энергетики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Промышленность

В селе Боралдай Алматинской области открылось новое предприятие по производству безалкогольных напитков. Проект, стоимостью $344 млн, позволил создать 230 рабочих мест. Необходимое сырье будет закупаться у местных производителей. Готовую продукцию планируется поставлять на внутренний рынок и в страны СНГ.

В Северо-Казахстанской области начал работу завод по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий с объемом инвестиций 37 млрд теңге. Производственный комплекс оснащен современным оборудованием из европейских стран. После выхода на полную мощность предприятие сможет выпускать до 15 тыс. тонн продукции в год и создать 378 рабочих мест.

Модернизация вокзальной инфраструктуры

В Кокшетау после модернизации открыт железнодорожный вокзал. В здании установлены лифты и эскалаторы, создана безбарьерная среда, благоустроена привокзальная площадь. Вокзал был построен в 1981 году, последний капитальный ремонт проводился более 20 лет назад. Ремонтные работы выполнены в рамках поручений Главы государства по модернизации железнодорожной инфраструктуры. По этой программе в регионе приведены в современный вид все 16 вокзалов.

Энергетика

В Карагандинской области на подстанции 500 кВ «Нұра» введен в эксплуатацию второй автотрансформатор. Проект направлен на повышение надежности электроснабжения и создание дополнительного резерва мощности для региона, а также обеспечения необходимыми объемами электроэнергии предприятий СЭЗ «Сарыарка».

Социальная инфраструктура

В селе Томан Исатайского района готовится к открытию первый детский сад, рассчитанный на 80 мест. Строительство объекта полностью завершено, ввести в эксплуатацию планируется в ноябре текущего года. 
 

#регионы #модернизация #строительство #открытие #объекты

Популярное

Все
Новые объекты открыли в регионах Казахстана на прошедшей неделе
День учителя отмечают в Казахстане
Казахстан привлек внимание российского культурного сообщества фестивалем AI-фильмов
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Азамат Ескараев возглавил отдел в Администрации Президента
Проекты ВИЭ на 160 МВт развиваются в области Абай
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Освоено производство экопанелей из овечьей шерсти
Двукратный чемпион мира по боксу вышел в полуфинал Азиады
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Талантам надо помогать
Газете «Қалқан» Национальной гвардии — 65 лет
Пять медалей завоевал Казахстан на Азиаде в минувший выходной
Юбилейная конференция и выставка KIOGE пройдет в Алматы
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Тюркский мир: новые источники и материалы
От посылок к инвестициям: глава «Казпочты» предложил Китаю развивать логистику в Казахстане
Серебряное трио Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен заместителем председателя Конституционного суда
Лучшие кикбоксеры планеты
В Правительстве подвели итоги развития экономики за 9 месяцев
Возрождая традиции читающих наций
Казахстанские школьники вошли в топ-3 чемпионата WRO Asia-Pacific в Индии
Девятиэтажка пойдет под снос
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Не смолкают струны дружбы
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Без права выезда на тротуар

Читайте также

Бамбуковая роща появится в Алматы
Креативная композиция
И надежно, и красиво
Для здоровья пациентов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]