Новые объекты открыли в регионах Казахстана на прошедшей неделе

В рамках исполнения поручений Касым-Жомарта Токаева в регионах страны ведется системная работа по развитию промышленного потенциала, модернизации транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также развитию социальной инфраструктуры в целях повышения качества жизни граждан

Фото: пресс-служба правительства РК

Так, за прошедшую неделю в эксплуатацию введены новые предприятия, транспортные узлы и объекты энергетики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Промышленность

В селе Боралдай Алматинской области открылось новое предприятие по производству безалкогольных напитков. Проект, стоимостью $344 млн, позволил создать 230 рабочих мест. Необходимое сырье будет закупаться у местных производителей. Готовую продукцию планируется поставлять на внутренний рынок и в страны СНГ.

В Северо-Казахстанской области начал работу завод по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий с объемом инвестиций 37 млрд теңге. Производственный комплекс оснащен современным оборудованием из европейских стран. После выхода на полную мощность предприятие сможет выпускать до 15 тыс. тонн продукции в год и создать 378 рабочих мест.

Модернизация вокзальной инфраструктуры

В Кокшетау после модернизации открыт железнодорожный вокзал. В здании установлены лифты и эскалаторы, создана безбарьерная среда, благоустроена привокзальная площадь. Вокзал был построен в 1981 году, последний капитальный ремонт проводился более 20 лет назад. Ремонтные работы выполнены в рамках поручений Главы государства по модернизации железнодорожной инфраструктуры. По этой программе в регионе приведены в современный вид все 16 вокзалов.

Энергетика

В Карагандинской области на подстанции 500 кВ «Нұра» введен в эксплуатацию второй автотрансформатор. Проект направлен на повышение надежности электроснабжения и создание дополнительного резерва мощности для региона, а также обеспечения необходимыми объемами электроэнергии предприятий СЭЗ «Сарыарка».

Социальная инфраструктура

В селе Томан Исатайского района готовится к открытию первый детский сад, рассчитанный на 80 мест. Строительство объекта полностью завершено, ввести в эксплуатацию планируется в ноябре текущего года.

