Новые объекты открылись в регионах Казахстана на прошедшей неделе

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах страны ведется системная работа по развитию промышленного потенциала, модернизации транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также развитию социальной сферы в целях повышения качества жизни граждан

Фото: пресс-служба правительства РК

За прошедшую неделю в эксплуатацию введены новые предприятия, транспортные узлы и объекты энергетики, сообщает Kazpravda.kz

Промышленность и производство

В Акмолинской области запущен новый металлургический комплекс с объемом инвестиций 7,4 млрд теңге. На восстановленной производственной площадке уже налажена переработка от 2 до 3 тыс. тонн свинецсодержащего сырья в месяц. Проект реализован в рамках поручений Главы государства по переходу от сырьевой направленности к глубокой переработке и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Развитие инфраструктуры

В Алматы завершена реконструкция водопроводной площадки, обеспечивающей водой около 15 тыс. жителей Наурызбайского и Бостандыкского районов. В рамках проекта построена новая насосная станция второго подъема, реконструированы два резервуара чистой воды общим объемом 2 тыс. м3, обновлены инженерные сети и внедрена современная система автоматического контроля. Проведенная модернизация позволит поддерживать стабильное давление в сети в часы пиковых нагрузок и минимизировать риск перебоев с водоснабжением. 

В Костанайской области завершен средний ремонт 43 км автодороги республиканского значения Костанай – Мамлютка. Общая стоимость проекта – 5,6 млрд теңге. Модернизация данного участка дороги позволила повысить безопасность, улучшить транспортное сообщение, а также способствует развитию предпринимательства и укреплению транспортно-логистического потенциала региона.

В селе Қарауылкелді Актюбинской области после реконструкции введен в эксплуатацию железнодорожный вокзал. Работы выполнены в рамках поэтапной модернизации вокзалов страны по поручению Главы государства. Обновлено одноэтажное здание площадью 207 м2, оборудован зал ожидания на 25 мест, благоустроена привокзальная территория с укладкой твердого покрытия и проведением озеленения.

Сельское хозяйство и переработка

В рамках работы по наращиванию собственного производства высококачественного молока и снижению импортозависимости в Костанайской области введена в эксплуатацию современная товарно-молочная ферма стоимостью 3,2 млрд теңге. Проект мощностью 400 голов скота рассчитан на выпуск до 4380 тонн молока в год. На предприятии задействовано племенное поголовье голштинской породы, доставленное из Германии, и создано 30 постоянных рабочих мест.

В селе Еңбек Акмолинской области запущена молочно-товарная ферма стоимостью 8,1 млрд теңге. Проектная мощность комплекса рассчитана на 900 голов дойного стада, а ожидаемый годовой надой составит 4230 тонн молока. Для предприятия приобретено высокотехнологичное оборудование, а также установлен биокомплекс по переработке и утилизации отходов.

Энергетика

В Костанайской области введена в эксплуатацию ветроэлектростанция общей мощностью 100 МВт. Объем инвестиций в проект составил 38,6 млрд теңге. На объекте установлено 16 ветрогенераторов мощностью по 6,25 МВт каждый. Две станции смогут производить до 380 млн кВт/ч электроэнергии в год, что позволит укрепить энергетическую безопасность региона, обеспечить надежные условия для развития инфраструктуры и повышения качества жизни населения.

В рамках исполнения поручений Президента по обеспечению населения природным газом в Панфиловском районе области Жетісу сразу пять населенных пунктов подключены к газоснабжению. Природный газ подан в села Жиделі, Ақарал, Қызылжиде, Сарпылдақ и Керімағаш, где проложено 58 км газопровода. Доступ к голубому топливу получили около 1,5 тыс. жителей. 

Экология и благоустройство

В Костанае в рамках инициативы Президента «Таза Қазақстан» открылся экопарк площадью 43,8 га. На территории оборудованы футбольное поле, воркаут-зона, детская площадка и беговая дорожка протяженностью 2 км.

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