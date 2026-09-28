Новые объекты открылись в регионах Казахстана

В рамках исполнения поручений Касым-Жомарта Токаева в регионах продолжается системная работа по развитию промышленного потенциала, модернизации транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также улучшению качества жизни граждан

Фото: пресс-служба правительства РК

За прошедшую неделю в эксплуатацию введены новые предприятия, транспортные узлы, спортивные и социальные объекты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Промышленность

В Жамбылской области запущен завод по глубокой переработке кукурузы, строительство которого началось в апреле 2025 года. На первом этапе мощность переработки сырья составит 500 тыс. тонн в год с перспективой увеличения до 3 млн тонн. Продукция предприятия ориентирована на пищевую, фармацевтическую и биотехнологическую отрасли.

В Павлодаре введена в эксплуатацию первая очередь автоматизированного сортировочного комплекса мощностью до 150 тыс. тонн ТБО в год. Сумма инвестиций 5 млрд теңге. Предприятие позволит извлекать до 30% полезных фракций (пластик, бумага, картон, стекло, металл, алюминиевые банки и др.), а также перерабатывать около 60 тыс. тонн органических отходов в год методом компостирования.

Модернизация вокзальной инфраструктуры

В области Ұлытау после модернизации открылись четыре железнодорожных вокзала в городах Жезқазған и Қаражал, Жанааркинском районе и на станции Қызылжар. В частности, площадь вокзала в Жезқазғане увеличена до 2,5 тыс. м2 при пропускной способности до 2 тыс. человек в сутки.

В городе Атбасаре Акмолинской области после реконструкции открылся железнодорожный вокзал. На месте демонтированного старого здания возведен новый комплекс. Площадь объекта увеличилась с 661 до 823 м2. Новый вокзал рассчитан на среднесуточный пассажиропоток около 310 человек.

Авиаперевозки

В рамках расширения географии полетов в Казахстане запущены регулярные рейсы по новому маршруту Алматы – Чунцин (Китай). Полеты выполняются с частотой два раза в неделю по средам и субботам на воздушных судах типа «Airbus 320neo».

Спортивная инфраструктура

В селе Қалжыр Маркакольского района Восточно-Казахстанской области открылся новый спортивный модуль площадью свыше 850 м2. Объект предназначен для регулярных занятий физической культурой детей под руководством тренеров-преподавателей.

Безопасность

В селе Ақкемер Мугалжарского района Актюбинской области открыт пожарный пост. Новый объект укомплектован техникой, средствами связи и обмундированием для круглосуточного дежурства. Пост обеспечит безопасность жителей трех населенных пунктов и позволит оперативно реагировать на ЧС.