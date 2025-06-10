Фото: пресс-служба акимата

Дом культуры достроили и ввели в эксплуатацию в селе Кокпекты. При этом, как рассказали в акимате Каратальского района, меценатскую помощь в создании материально-технической базы этого ДК оказал один из частных предпринимателей. На выделенные им 26 миллионов тенге установлены LED-экран, звуковое оборудование и оформление сцены.

А новенький спортивный комплекс появился у населения села Кальпе. Комплекс, кстати, был построен при поддержке фонда «Астана-20» и предназначен он для занятий настольным теннисом и боксом.

«Новый спортивный центр создаст все условия для того, чтобы сельская молодежь занималась спортом, вела здоровый образ жизни, а также готовилась к различным соревнованиям на более профессиональном уровне», - отметили в пресс-службе управления физической культуры и спорта области Жетiсу.

К слову, Дом культуры в Кокпекты далеко не единственный объект культуры, отстроенный в регионе за последнее время.