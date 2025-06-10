Новые объекты сдали в строй в Каратальском районе области Жетісу

Строительство
29
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Два новых объекта сдали в строй в Каратальском районе области Жетісу, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата

Дом культуры достроили и ввели в эксплуатацию в селе Кокпекты. При этом, как рассказали в акимате Каратальского района, меценатскую помощь в создании материально-технической базы этого ДК оказал один из частных предпринимателей. На выделенные им 26 миллионов тенге установлены LED-экран, звуковое оборудование и оформление сцены.

А новенький спортивный комплекс появился у населения села Кальпе. Комплекс, кстати, был построен при поддержке фонда «Астана-20» и предназначен он для занятий настольным теннисом и боксом.

«Новый спортивный центр создаст все условия для того, чтобы сельская молодежь занималась спортом, вела здоровый образ жизни, а также готовилась к различным соревнованиям на более профессиональном уровне», - отметили в пресс-службе управления физической культуры и спорта области Жетiсу.

К слову, Дом культуры в Кокпекты далеко не единственный объект культуры, отстроенный в регионе за последнее время.

«За три года существования области в регионе проведен капитальный ремонт 7 сельских домов культуры, построены 3 новых дома культуры в селах Кальпе Каратальского, Акжар Алакольского, Каратал Ескельдинского районов, - рассказали в акимате области. - Также установлены и введены в эксплуатацию блочно-модульные клубы в 8 селах: Коныр, Жалгызагаш, Акын Сара Ескельдинского, Ескельды, Жанаталап Каратальского, Мусабек Коксуского, Коянкоз, Шубар Кербулакского районов. А в этом году запланировано строительство 9 домов культуры, 1 районной библиотеки, а также капитальный ремонт двух сельских домов культуры».
 

 

#строительство #Жетісу #объекты #спорткомплекс

Популярное

Все
Восточный путь Турсуна Султанова
Доверчивых граждан заманивают невесть откуда взявшимися посылками
Волшебный голос Санат
Работа усилена, но проблема остается
Поставили на счетчик
Керлингисты испытали столичный лед
В регионе острый дефицит специалистов в сфере спорта
Добро, жизнелюбие и традиции
Парк обрел дурную славу
Человек, который шел вверх
Цифровой гайд для пресс-секретарей
Александр Бойко: «Музыка продлевает жизнь»
Взорвался газ
Спасатели заселяют капсульные дома
Контейнерный терминал в Поти расширяет транзитные возможности Казахстана
Новая архитектура поддержки малого бизнеса
ДТП с длинномером
Чайка на мусорной сцене
Рецепт успеха, или Как создаются кулинарные легенды
Кем быть?
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Назначен новый министр обороны Казахстана
В Уральске реконструируют набережную
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Дожди с грозами снова придут в Казахстан
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Новый виток развития железнодорожного сектора
Дело Шерзата: когда суд огласит приговор
Новые технологии кардинально меняют подходы
Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым
Здесь началась дорога в космос
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Крупнейшую в Центральной Азии молочную ферму строят в СКО
Глава Сената ознакомился с ходом строительства Центра инклю…
Завод по переработке газа с Кашагана начали строить в Атыра…
Важно усилить контроль за долевым строительством: в Сенате …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]