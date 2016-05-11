Новые образцы казахстанской бронетехники представят на KADEX 2016

Технологии
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Фото пресс-службы МО РК
АО "Семей инжиниринг", входящее в состав АО "НК "Казахстан инжиниринг", планирует показать на IV Международной выставке вооружения и военной техники KADEX 2016 новые образцы модернизированной бронетанковой техники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Бронированная ремонтная эвакуационная транспортная машина (БРЭТМ) предназначена для технического обслуживания и ремонта бронетранспортеров в полевых условиях, буксировки гусеничной и колесной техники, перевозки различных грузов и запасов материально-технических средств, а также эвакуации личного состава.

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Конверсионная колесная техника изготовлена заводом на базе БТР. Она имеет высокую проходимость и служит для передвижения в тяжелых дорожных условиях и в бездорожье, эвакуации пострадавших в результате стихийных бедствий. Ее преимущество – в высокой комфортабельности и надежности конструкции.

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"Наряду с этим предприятие представит модернизированные танки Т-72А с системой управления огнем израильской компании "Элбит Системс" и Т-72Б с системой управления огнем "Сосна-У" российского АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского", – говорится в информации.

"Целью их модернизации является улучшение тактико-технических и эксплуатационных характеристик огневой мощи за счет установки современной системы управления огнем, улучшения качеств подвижности, защищенности и командной управляемости", – поясняет оборонное ведомство.

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"Предстоящая выставка KADEX 2016 пройдет в Астане со 2 по 5 июня. Одной из ее главных целей является активное развитие оборонно-промышленного комплекса Казахстана. В качестве площадки для совместной работы казахстанских и зарубежных производителей товаров военного назначения выставка позволит создать дополнительные условия для развития предприятий отечественного ОПК", – напомнили в пресс-службе.

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