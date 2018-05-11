Новые общежития для студентов будут построены досрочно – Сагадиев
Инга Селезнева
Программа по строительству новых общежитий для студентов будет выполнена досрочно. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил глава Министерства образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На сегодняшний день мы уже обеспечены землей и заявками на 65 тысяч мест, которые поступили от вузов. В каждом городе, где есть вузы или колледжи, мы программу строительства общежитий выполним досрочно", –заявил министр.
Он отметил, что от вузов и колледжей поступило очень много предложений насчет строительства общежитий на их территории.
"Мы подготовили план строительства, план финансирования отрабатываем. Нам нужны некоторые законодательные изменения, сейчас законопроект находится в Мажилисе. После того, как он будет принят, мы примем ряд нормативных актов, и уже в сентябре или даже летом можно будет начать строительство нескольких общежитий в нескольких городах", – заключил он.
Напомним, в начале марта 2018 года, на совместном заседании палат Парламента Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил до 2022 года построить новые общежития для студентов.