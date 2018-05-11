Общество
Новые общежития для студентов будут построены досрочно – Сагадиев
Инга Селезнева
Программа по строительству новых общежитий для студентов будет выполнена досрочно. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил глава Министерства образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Kazpravda.kz.        

"На сегодняшний день мы уже обеспечены землей и заявками на 65 тысяч мест, которые поступили от вузов. В каждом городе, где есть вузы или колледжи, мы программу строительства общежитий выполним досрочно", –заявил министр.

Он отметил, что от вузов и колледжей поступило очень много предложений насчет строительства общежитий на их территории. 

"Мы подготовили план строительства, план финансирования отрабатываем. Нам нужны некоторые законодательные изменения, сейчас законопроект находится в Мажилисе. После того, как он будет принят, мы примем ряд нормативных актов, и уже в сентябре или даже летом можно будет начать строительство нескольких общежитий в нескольких городах", – заключил он.

Напомним, в начале марта 2018 года, на совместном заседании палат Парламента Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил до 2022 года построить новые общежития для студентов.

Популярное

Все
Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
Топтыгин пришел
Эхо дикого поля
Жуткое убийство из прошлого
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
Надежды, эксперименты, сюрпризы!
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы
Генерал-директор тяги 3-го ранга
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами
Человек чести
Собака-улыбака
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Мой дом – неприступная крепость
К Олимпиаде надо быть готовым
На злобу дня
Быть в центре изменений
План преображения
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
Важно для Казахстана и тюркского мира
«Черные лебеди» КТК
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Трагедия на Тенгизе
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Общество
Мой дом – неприступная крепость
Общество
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительс…
Общество
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими бренда…
Общество
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]