Политика
Новые парки появятся в Нур-Султане
Екатерина Елисеева
В Нур-Султане появятся два новых парка, их закладка запланирована вдоль аллеи "Мынжылдык", которая протянется на 6 км от Дворца мира и согласия до вокзала "Нурлы жол", передает Kazpravda.kz со ссылкой на astana.gov.kz

"По планам и сама аллея станет одним большим и уютным зеленым парком, продолжая центральную ось города по бульвару "Нурлыжол", Президентского парка, Байтерека, парка влюбленных. Здесь "главным действующим лицом" станет новый Казахский драматический театр, который расположится в центре бульвара. Вдоль него же будут построены жилые комплексы в национальном, азиатском и евразийском архитектурных стилях", – отметил аким столицы.

Конкурс по проектированию центрального бульвара аллеи уже объявлен, а недавно на градостроительном совете Нур-Султана рассмотрели проекты окружающих его жилых комплексов.

"Уверен, что горожане по достоинству оценят новый облик всего района "Мынжылдык". Площадь всего района составляет около 1,2 тысячи гектаров. 10% территории освоено, городом произведено около 50% укладки дорог и инженерных сетей", – заключил Бахыт Султанов.




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