Новые пирамиды возводят в Астане

В Астане появятся еще две пирамиды, передает Kazpravda.kz.
Строят их на территории "Назарбаев Университета".
"На территории Назарбаев Университета появилась заметная архитектурная композиция. Она выполнена в виде двух пирамид, зеркально перекликающихся, по отношению друг к другу. Каково предназначение здания? Здесь будет расположено структурное подразделение "Назарбаев Университета" – Департамент по приему. Структура осуществляет поиск и рекрутмент талантливых студентов. Именно здесь будут принимать документы на обучение по академическим программам "Foundation", бакалавриат, магистратуры и докторантуры", – сообщили в вузе.
Также в пирамидах будут проводить конкурсный отбор и зачисление в Университет.
Сейчас здание на завершающей стадии строительства.
