Новые подходы к технологическому развитию рассмотрели в правительстве РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Совета по технологической политике при правительстве РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера РК.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил, что по итогам анализа ежегодного глобального рейтинга Всемирной организации интеллектуальной собственности выработаны предложения по повышению эффективности инновационной экосистемы Казахстана.

Так, в рамках нового подхода, основанного на опыте передовых стран и организаций, предлагается сконцентрировать усилия на отдельных направлениях: внедрение новых технологий для совершенствования системы здравоохранения с целью улучшения здоровья и качества жизни граждан – MedTech; развития производства экологически чистой сельхозпродукции – AgriTech; развития «зеленых» технологий, энергоэффективности и энергосбережения – GreenTech.

Такой подход позволит повысить результативность узконаправленных инноваций и окажет положительный мультипликативный эффект на развитие экономики в целом.

На заседании также были рассмотрены вопросы создания отраслевых центров технологических компетенций (ОЦТК), которые должны будут стимулировать инновационную активность различных сфер экономики. В частности, в задачи ОЦТК войдут анализ технологического развития существующих отраслей, мониторинг международных трендов, накопление и распространение соответствующих знаний и опыта.

Премьер-министр отметил необходимость проанализировать мировой опыт в части создания и развития таких центров.

«Центр компетенций должен быть своего рода маяком для всех предприятий отрасли. Это значит анализировать мировые тренды и новые перспективные технологии, чтобы затем распространять передовой опыт. Свой вклад в эту работу также должна внести Нацпалата предпринимателей «Атамекен»: бизнес сам должен подсказать, что ему нужно для развития», — сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос запуска единой информационной системы «Инновации для промышленности».

Она позволит проводить мониторинг выполнения обязательств недропользователей по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также наладить взаимодействие промышленных предприятий, инвесторов, вузов и НИИ. В результате все это должно помочь более активному внедрению инновационных технологий.