Новые подходы к защите трудовых прав в эпоху ИИ определили в Астане

В канун дня профсоюзов в столице прошел международный форум: социальные партнеры подписали астанинскую декларацию и приняли цифровую хартию

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7 октября, во Всемирный день достойного труда, в Астане на базе Международного центра искусственного интеллекта «Alem-ai» завершил свою работу международный форум «Цифровой труд и искусственный интеллект», сообщает Kazpravda.kz

Двухдневное масштабное мероприятие, организованное Федерацией профсоюзов Республики Казахстан при поддержке Международной организации труда (МОТ), было приурочено к объявленному Президентом Касым-Жомартом Токаевым Году цифровизации и искусственного интеллекта, а также к празднованию Дня профсоюзов.

В работе форума приняли участие представители государственных органов РК, МОТ, Международной конфедерации профсоюзов, зарубежных профсоюзных объединений, отечественных и международных IT-компаний, научного сообщества и экспертных организаций.

Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу превратить Казахстан в полноценное цифровое государство. Стратегия «Digital Qazaqstan» формирует основу цифровой трансформации страны. По данным экспертов, в Казахстане около 4,1 миллиона человек заняты в профессиях, содержание которых изменится под влиянием искусственного интеллекта. В этих условиях преимущества технологического прогресса должны быть доступны работникам через достойную оплату труда, безопасные условия, возможности для переподготовки и профессионального роста.

Официальную часть форума открыл председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин, подчеркнув важность защиты интересов трудящихся в эпоху цифровизации.

«По инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Перед страной поставлена задача цифровой трансформации экономики, государственного управления и общественной жизни. Мы поддерживаем эти реформы. Задача профсоюзов – обеспечить, чтобы в центре цифровой трансформации оставался человек труда. Основной вопрос заключается в том, какое место будет отведено человеку в новом мире труда», – отметил он.

В ходе форума первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Туякбаев представил государственные подходы к развитию цифровой инфраструктуры рынка труда и созданию условий для освоения работниками новых навыков. Председатель правления Национальной конфедерации работодателей «PARYZ» Каныбек Жанбырбаев акцентировал внимание на необходимости постоянного трехстороннего взаимодействия при внедрении технологий в производство.

Ключевыми результатами форума стали подписание Астанинской трехсторонней декларации о цифровом труде и искусственном интеллекте и принятие Профсоюзной цифровой хартии.

Астанинскую трехстороннюю декларацию подписали председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин, первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Туякбаев и председатель правления НКР «PARYZ» Каныбек Жанбырбаев.

Согласно положениям Декларации:

Цифровые технологии не должны снижать трудовые гарантии, а должны способствовать повышению производительности и безопасности труда;

Работники имеют право своевременно получать информацию о решениях ИИ, касающихся их трудовой деятельности, запрашивать их разъяснение и требовать пересмотра человеком;

Стороны предусматривают обучение и переподготовку кадров, защиту прав занятых в платформенной экономике и обсуждение последствий цифровизации через коллективные переговоры.

Главным итогом форума стало принятие Профсоюзной цифровой хартии, определяющей позицию профсоюзного движения по защите трудовых прав в условиях цифровизации. Документ закрепил нормы прозрачности алгоритмов, права на получение разъяснений по решениям ИИ, защиты персональных данных, профессиональной переподготовки и социальных гарантий для платформенных работников.

В рамках проектных лабораторий экспертные группы сформировали рекомендации по трем ключевым направлениям:

-Алгоритмическое управление и права работников: прозрачность решений ИИ, сохранение человеческого контроля и право на обжалование;

-Автоматизация и справедливый переход: переподготовка кадров, сохранение рабочих мест и управление социальными рисками;

-Платформенная экономика и новые формы занятости: трудовые гарантии и механизмы коллективной защиты занятых на онлайн-платформах.

-Федерация профсоюзов представила Дорожную карту цифровой трансформации. Для реализации достигнутых соглашений стороны договорились о создании Республиканской трехсторонней платформы, рабочих групп по вопросам цифрового труда и ИИ, а также системы мониторинга.

Участники подчеркнули, что технологическое развитие должно оцениваться не только показателями экономической эффективности, но и тем, насколько оно улучшает качество жизни людей.