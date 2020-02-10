​Новые подходы

В коллегии приняли участие представители Администрации Президента, сотрудники АДГС, Академии госуправления при Президенте РК, Национального центра по управлению персоналом государственной службы, а также территориальных департаментов агентства посредством видеоконференцсвязи.

Председатель АДГС Анар Жаил­ганова подчеркнула, что прио­ритетом в работе остаются вопросы дальнейшей профессио­нализации государственного аппарата в рамках реа­лизации первого направления Плана нации «100 конкретных шагов».

В выступлении заместителя руководителя Администрации Президента Малика Мурзалина была озвучена необходимость качественной реализации агентством совместно с госор­ганами задач, поставленных Главой государства, по формированию сервисной модели гос­управления, направленной на удовлетворение потребностей граждан.

Он также отметил имеющиеся вопросы излишней бюрократии при поступлении на государственную службу, высокой сменяемости госслужащих, в особенности руководящих работников, отсутствия должной институциональной памяти в госорганах, регулярных переработок госслужащих и снижения ротаций между регионами.

В рамках приоритетных направлений работы были обозначены необходимость разработки новых подходов, которые должны найти свое отражение в Концепции развития государственного управления, и системных инициатив, продолжение работы по оптимизации численности госслужащих, внедрение новой системы оплаты труда на основе факторно-балльной шкалы с учетом повышения эффективнос­ти работы, улучшение качества оказания госуслуг и имиджа госслужбы.

– Общество ждет справедливую и соответствующую зап­росам граждан новую модель государственного управления. Сегодня все госорганы должны кардинально менять работу, снижать бюрократию и оптимизировать бизнес-процессы как внутри госоргана, так и между собой, – отметил он.