Несмотря на кризисный период, эксперты утверждают – объем кредитных ресурсов и социальные обязательства системообразующих предприятий ГМК не позволят им останавливаться даже при самых неблагоприятных ситуациях, однако новые реалии требуют новых подходов – и в Казахстане, и во всем мире.

Именно этими общемировыми тенденциями был продиктован главный вектор предстоящего Конгресса АММ 2016 – «Новые подходы в ГМК в современных реалиях».

ГМК Казахстана активно развивается, вызывая все больший интерес у иностранных и отечественных инвесторов. В период реализации второго этапа Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015–2019 годы в 2016-м планируются к запуску 157 проектов на сумму порядка 900 млрд тенге.

Будущее принятие ассоциации KAZRC в членство CRIRSCO как признание казахстанских стандартов и повышение рейтинга минерально-сырьевой отрасли страны также даст импульс дальнейшему развитию отрасли, делая ее еще более интересной для инвестиций. Приоткрывая интригу, отметим, что официальное принятие Казахстанской ассоциации пуб­личной отчетности по ресурсам и запасам в CRIRSCO состоится в рамках конгресса АММ 2016.

На данный момент конгресс АММ – главная отраслевая площадка взаимодействия государства и бизнеса в ГМК Казахстана. Ежегодно в мероприятии принимают участие лидеры отрасли, в 2016 году свое участие уже подтвердили такие компании, как ERG, Kazzinc, Kazakhmys, KazMinerals, Актюбинская медная компания.

В рамках АММ уже традиционными стали:

– форум, спикерами которого в нынешнем году выступят Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов, председатель Комитета по международным стандартам отчетности по запасам минерального сырья Гарри Паркер, главный исполнительный директор Polymetal Internationa Виталий Несис и другие авторитеты отрасли;

– выставка передовых технологий и инновационных разработок для компаний горно-металлургической отрасли;

– премия «Золотой Гефест» – национальный отраслевой конкурс, отмечающий достижения специалистов и компаний Казахстана в сфере ГМК.

В начале текущего года вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Альберт Рау сообщил, что в 2016 году будет проведен тендер на право недропользования на 100 месторождений в рамках Международного конгресса Astana Mining Metallurgy 2016.

Помимо аукциона визитной карточкой АММ являются:

– бизнес-встречи формата B2B и G2B с делегатами конгресса, позволяющие провести переговоры с лидерами отрасли;

– инновационный ряд, который в нынешнем году представят такие компании, как Outotec, Micromine, McKinsey и другие.

Напомним, что в работе форума АММ 2015 приняли участие 686 делегатов из 40 стран мира. В его рамках АО «Казгеология» и корпорация KOREA RESOURCES CORPORATION договорились о реализации совместных проектов по разведке полиметаллов, также договор о совместной разведке цветных и благородных металлов был заключен между АО «Казгеология» и ТОО «Ulmus Besshoky». Экспозиция АММ 2015 впервые презентовала новый раздел «Сделано в Казахстане для ГМК».

В 2018 году в Астане на базе конгресса AMM пройдет World Mining Congress, эстафету на проведение которого Казахстану передаст Бразилия в октябре 2016 года.

Подробности – на amm.kz