Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев

В Усть-Каменогорске жители окраинного района Аблакетка пос­ле безуспешных просьб наладить автобусное сообщение объединились в инициативную группу и подали судебный иск к городской исполнительной власти. Акимат вынужден был пойти на мировое соглашение, взять обязательство наладить работу общественного транс­порта, начать сотрудничать с активистами.

Активисты не спасовали, пошли дальше – обратились в филиал Национального центра дорожных активов. В итоге проверка выявила семь грубых нарушений, в том числе почти 1,5 тыс. кв. м разрушенного асфальтового покрытия. В отношении ТОО составили акт, причем его пришлось подписать представителю горотдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

С другим более чем показательным примером столкнулись в Семее. Городская общест­венная организация «ДОМ» предложила депутатам создать комиссию по проверке качества ремонта дорог. Подрядчик – известная компания, которой, как правило, достаются самые «тяжеловесные» дорогостоящие заказы. Секретарь маслихата согласился, вроде, возглавить комиссию и… почти сразу ее распустил.

– Зайсан мог бы иметь газоснабжение на многие десятилетия, если бы норма о народе и недрах уже действовала в Основном законе, – отметила депутат восточноказахстанского облмаслихата Аэлита Ахметсалимкызы. – Права и интересы казахстанцев должны стоять в Конституции на первом месте.

Правительству пришлось реа­гировать, Минэнерго организовало встречу с зайсанцами. В итоге 12 мая задвижку на экс­портном газопроводе срочно закрыли при участии представителей областного акимата, активистов, местных депутатов. В ведомстве признались: объема в 400 млн кубометров, оставшегося на место­рождении, хватит всего на 10–12 лет, а с учетом дальнейшей газификации райо­на – меньше чем на 5 лет.

В апреле Министерство энергетики без спроса у местного населения возобновило экспорт газа с зайсанского месторож­дения. Его запасы и так на 90% были проданы за рубеж, над районом нависла угроза остаться с дыркой от бублика вместо газификации. Ситуация получила резонанс.

В Восточном Казахстане с каж­дым днем все больше историй, когда люди проявляют активность, объединяются, чтобы решить проблемы улицы, района, села, города… В Зайсанском районе сама жизнь стала иллюстрацией к новой редакции статьи Конституции о том, что земля, недра, вода и другие природные ресурсы принадлежат народу.

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог наконец начали учитывать предложения горожан, провели новый тендер, усилили конт­роль за перевозчиком. При этом инициа­тивная группа все время держала ухо востро. Как только люди увидели, что соглашение о медиации пробуют выполнить на «отвали», они снова подали иск.

Месяц назад, в апреле, специа­лизированный межрайонный административный суд Восточно-Казахстанской области вынес в отношении руководства Усть-Каменогорска определение о принуж­дении в виде взыс­кания 50 месячных расчетных показателей, или 159 тыс. тенге. Проще говоря, градоначальников оштрафовали. «Неисполнение определения суда влечет повторное взыскание в размере, увеличенном на 10 месячных расчетных показателей», – предупредили судьи акимат.

– Вроде, появились сдвиги, люди радовались, ждали, что будет наведен порядок, – рассказала глава инициативной группы жителей Аблакетки Вера Томская. – А сейчас наступает разочарование. С общест­венным транспортом по-прежнему проб­лемы, благоустройство поселка ведется во многом спустя рукава. В акимате же заверяют, что местное население видит перемены, и люди довольны. Может, акимату хочется так думать, но реальность иная. Работы впереди столько, что конца-края не видно, и мы не собираемся опускать руки.

Назначенцам здесь не место

По мнению известного в Семее общественника Николая Исаева, маслихаты, какими их видит Глава государства, и какими они на самом деле являются сегодня, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Изменения, инициированные в Основном законе, закрепляют выборы городских и районных депутатов на мажоритарной основе. Президент Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал, что такие выборы – прямым большинством голосов – повысят взаимодействие депутатов с гражданами, усилят политическую конкуренцию. В случае забывчивости народных избранников о своих предвыборных программах население сможет их отозвать.

В Семее, где выборы в городской маслихат прошли в январе 2021-го, на некоторые депутатские места, по мнению общественника, пришли «назначенцы».

– Много было разговоров, что отбор в список правящей партии пройдет на основе праймериз, по рейтингу активности, – поделился мнением общественник. – В таком случае у семейчан на слуху были бы имена если не первой двадцатки, то хотя бы первой десятки. Но ни я, ни мои знакомые об этих так называемых лидерах никогда не слышали и никакой активности с их стороны не видели до сих пор. Хотя после выборов прошло полтора года.

Данные предварительного голосования есть в открытом доступе, познакомиться с ними может каждый. Нехитрый анализ, проведенный активистом, показал: в число депутатов от правящей партии вошли руководители известных предприя­тий и деятели, чьи позиции в праймериз размес­тились на 44-м, 52-м, 57-м, 64-м местах… То есть, мягко говоря, из глубокого арьергарда.

– Зачем в таком случае было предварительное голосование? – задался вопросом семейчанин. – Как могло случиться, что депутатами стали люди, которые не пользуются авторитетом даже на внутрипартийной площадке? Такое впечатление, что их просто назначили. Секретарь маслихата вообще не участвовал в праймериз.

Недоумение вызывает практика совмещения общественных долж­ностей, в том числе включения народных избранников в различные общественные советы. По сути, представительные органы начинают дублировать друг друга, вместо того чтобы дополнять и работать рука об руку. Кому это выгодно?

Вряд ли нужно объяснять, насколько «самочувствие» города, района или села зависит от сос­тава маслихата и того, кто его возглавляет. Депутаты утверж­дают бюджет и бюджетные прог­раммы, держат под контролем коммунальную сферу, согласовывают тарифы... Если 5 июня на референдуме казахстанцы дадут «доб­ро» конституционной реформе, старый состав представительных органов, по мнению семейчанина, необходимо распустить и провести выборы на основе новой демократической модели.

– Если до январских событий мы понимали, что для решения каких-то проблем нужно задействовать личные связи или просто постоянно ходить по инстанциям, то сейчас видим волю исполнительной власти, – дал комментарий депутат гормаслихата Усть-Каменогорска Рустам Адамов. – Сегодня и у депутатов энтузиазм есть, и общество стало более зрелым, хочет реального продвижения, реального прогресса. Нет сомнений, что будут назначены новые выборы. И если в маслихаты придут всевозможные блогеры и вайнеры, им придется заняться не диванной критикой, а реальной работой. А это абсолютно разные вещи. Причем им придется нести ответственность перед согражданами, люди будут оценивать их по делам. Либо они сложат полномочия. Никому сегодня не нужен балласт.

С февраля усть-каменогорские народные избранники в соответст­вии с жестким графиком проводят встречи с избирателями, берут на заметку самые болевые вопросы. В аппарате мас­лихата их обобщают и передают для решения исполнительным органам. Таких моментов – вагон и маленькая тележка: полностью проваленная стабфондом работа по сдерживанию цен, низкие темпы благоустройства дворов, тревожное санитарное состояние окраин и т. д. и т. п.

Понятно, что у депутатов нет таких ресурсов, как у акимата. Зато они в курсе запросов горожан и их реакции на те или иные действия властей. Они могут ориентировать руководителей исполнительных органов.

– Главное, что сегодня нужно обществу, это социальная стабильность, – заключил Рустам Адамов. – Казахстанцы ждут реальных реформ, и депутатам нельзя отставать. Обществу не нужен балласт, не то время.