При строительстве жилых домов теперь необходимо предусматривать специальные площадки для установки пожарных автолестниц и автоподъемников

Фото: МЧС

В Казахстане ввели новые строительные требования к размещению пожарной техники возле жилых домов. Специальные площадки должны обеспечить беспрепятственную работу автолестниц и автоподъемников при чрезвычайных ситуациях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

21 ноября в Астане министру по чрезвычайным ситуациям Мурату Муханову представили такую площадку на территории жилого комплекса «Гранд Алатау». Спасатели продемонстрировали, как специально оборудованное пространство позволяет пожарной технике подъехать к зданию и занять необходимую позицию для эвакуации людей с верхних этажей.

Одна из главных проблем при тушении пожаров в многоэтажках — припаркованные во дворах автомобили. Они нередко перекрывают проезды и мешают установке пожарных лестниц. В результате спасатели теряют драгоценное время.

Как сообщили в МЧС, новые строительные требования предусматривают специальные места для размещения пожарной техники. Их расположение зависит от высоты здания. Для домов высотой от 10 до 28 метров расстояние от края пожарного проезда до стены должно составлять 5–8 метров, для зданий выше 28 метров — 8–10 метров.

«При возникновении чрезвычайной ситуации неправильно припаркованные автомобили могут перекрыть подъезд к зданию и помешать работе спасателей. Специальные площадки позволяют пожарной технике занять необходимую позицию у фасада, обеспечивая доступ к верхним этажам. Покрытие должно выдерживать нагрузку специальной техники, а места её размещения оставаться свободными от препятствий», — сообщили в МЧС.

При этом изменения касаются не только строящихся домов. Сотрудники МЧС проводят разъяснительную работу с кооперативами собственников квартир (КСК) и объединениями собственников имущества (ОСИ) действующих жилых комплексов.

Речь идет о создании аналогичных площадок во дворах, нанесении специальной разметки и обеспечении свободного подъезда пожарных машин. Особое внимание уделяется недопущению парковки автомобилей в местах, предназначенных для работы спасателей.

В ведомстве также напомнили об административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки транспорта. Штрафы предусмотрены статьей 597 Кодекса об административных правонарушениях РК. Их размер зависит от характера нарушения и его повторности.

В МЧС призвали жителей многоэтажек, председателей КСК и ОСИ не загромождать подъезды к домам и следить за тем, чтобы пожарные проезды оставались свободными.

В экстренной ситуации даже несколько метров свободного пространства возле здания могут сыграть решающую роль в спасении людей.