Новые правила для обменников приведут к развитию "серого рынка" – депутат
Лаура Тусупбекова
Депутат Мажилиса Меруерт Казбекова просит отменить новые правила о времени работы обменных пунктов и необходимом размере уставного капитала. По ее мнению, такой подход приведет к появлению "серого рынка" обмена валют. С соответствующим депутатским запросом она выступила на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Депутат напомнила о том, что 4 апреля 2019 года Национальным банком были приняты поправки в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Казахстане, которые предусматривают новые требования к работе обменных пунктов.
В частности, поправками повышается минимальный размер уставного капитала обменных пунктов: 100 миллионов тенге для каждого обменного пункта в Нур-Султане, городах республиканского значения (в прежних правилах – 30 миллионов тенге), административных центрах областей, городах областного значения (в прежних правилах – 20 миллионов тенге). 50 миллионов тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения (в прежних правилах – 10 миллионов тенге).
"Откуда взялась огромная сумма в 100 миллионов тенге? Причем не у владельца бизнеса, а непосредственно в самом обменном пункте. Национальный банк объясняет увеличение размера уставного капитала и наличия средств в кассе укрупнением бизнеса и недопущением отказов клиентам по причине небольшого объема наличности в кассе. Вдруг кто-то придет в обменник и захочет купить сразу 300 тысяч долларов – так что ли? Неужели не понятно, что такое требование не только выводит из оборота огромные для малого и среднего бизнеса средства, но и ставит под угрозу сам бизнес и жизнь его сотрудников. Ведь тем самым провоцируется рост нападений на обменные пункты, на охранников, у которых зачастую нет даже травматического оружия. И при этом любой злоумышленник будет иметь ввиду, что в каждом обменнике в любом небольшом городе или райцентре всегда должно быть как минимум 50 миллионов. Многие ли потенциальные преступники устоят перед таким искушением, особенно если учесть, что сегодня калечат и убивают не за 50 миллионов, а за 5 тысяч тенге?" – возмутилась депутат.
По ее мнению, сокращение времени работы обменных пунктов создаст трудности для рынка, потому что в вечернее время совершается достаточно большое количество операций.
"Не у всех казахстанцев есть возможность обменять валюту в рабочее время. Многие работающие граждане делают покупки и при необходимости меняют валюту после работы. Как правило, это не сотни тысяч, а 100-200 долларов, отложенные до зарплаты", – добавила Меруерт Казбекова.
Также депутат считает, что норма о фиксации имен всех клиентов обменных пунктов нарушает требование закона о персональных данных и их защите.
"Законом регламентировано, что особенности сбора, обработки и защиты персональных данных могут регулироваться только законами и актами Президента, но ни в кое случае не приказами председателя Национального банка. Считаем, что указанные требования направлены против малых предпринимателей в интересах их более крупных конкурентов и банков. Малый бизнес не может нанять охранное агентство и приставить к каждому кассиру телохранителя. Между тем малый бизнес в данной сфере не только обеспечивает рабочие места, но и предоставляет услуги на более гибких условиях и с более выгодными курсами для клиентов, чем те же банки. Их искусственное "выдавливание" приведет к образованию "серого рынка" валют и к формированию двойного курса, так сказать, официального и рыночного, как это было до последнего времени в Узбекистане", – сказала она.