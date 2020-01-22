Общество
Новые правила для обменников приведут к развитию "серого рынка" – депутат
Лаура Тусупбекова
Депутат Мажилиса Меруерт Казбекова просит отменить новые правила о времени работы обменных пунктов и необходимом размере уставного капитала. По ее мнению, такой подход приведет к появлению "серого рынка" обмена валют. С соответствующим депутатским запросом она выступила на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Депутат напомнила о том, что 4 апреля 2019 года Национальным банком были приняты поправки в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Казахстане, которые предусматривают новые требования к работе обменных пунктов.

В частности, поправками повышается минимальный размер уставного капитала обменных пунктов: 100 миллионов тенге для каждого обменного пункта в Нур-Султане, городах республиканского значения (в прежних правилах – 30 миллионов тенге), административных центрах областей, городах областного значения (в прежних правилах – 20 миллионов тенге). 50 миллионов тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения (в прежних правилах – 10 миллионов тенге).

"Откуда взялась огромная сумма в 100 миллионов тенге? Причем не у владельца бизнеса, а непосредственно в самом обменном пункте. Национальный банк объясняет увеличение размера уставного капитала и наличия средств в кассе укрупнением бизнеса и недопущением отказов клиентам по причине небольшого объема наличности в кассе. Вдруг кто-то придет в обменник и захочет купить сразу 300 тысяч долларов – так что ли? Неужели не понятно, что такое требование не только выводит из оборота огромные для малого и среднего бизнеса средства, но и ставит под угрозу сам бизнес и жизнь его сотрудников. Ведь тем самым провоцируется рост нападений на обменные пункты, на охранников, у которых зачастую нет даже травматического оружия. И при этом любой злоумышленник будет иметь ввиду, что в каждом обменнике в любом небольшом городе или райцентре всегда должно быть как минимум 50 миллионов. Многие ли потенциальные преступники устоят перед таким искушением, особенно если учесть, что сегодня калечат и убивают не за 50 миллионов, а за 5 тысяч тенге?" – возмутилась депутат. 

По ее мнению, сокращение времени работы обменных пунктов создаст трудности для рынка, потому что в вечернее время совершается достаточно большое количество операций.

"Не у всех казахстанцев есть возможность обменять валюту в рабочее время. Многие работающие граждане делают покупки и при необходимости меняют валюту после работы. Как правило, это не сотни тысяч, а 100-200 долларов, отложенные до зарплаты", – добавила Меруерт Казбекова.

Также депутат считает, что норма о фиксации имен всех клиентов обменных пунктов нарушает требование закона о персональных данных и их защите.

"Законом регламентировано, что особенности сбора, обработки и защиты персональных данных могут регулироваться только законами и актами Президента, но ни в кое случае не приказами председателя Национального банка. Считаем, что указанные требования направлены против малых предпринимателей в интересах их более крупных конкурентов и банков. Малый бизнес не может нанять охранное агентство и приставить к каждому кассиру телохранителя. Между тем малый бизнес в данной сфере не только обеспечивает рабочие места, но и предоставляет услуги на более гибких условиях и с более выгодными курсами для клиентов, чем те же банки. Их искусственное "выдавливание" приведет к образованию "серого рынка" валют и к формированию двойного курса, так сказать, официального и рыночного, как это было до последнего времени в Узбекистане", – сказала она.

Популярное

Все
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 июля
Национальный день домбры отмечает Казахстан
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Новый заместитель руководителя назначен в Бюро национальной статистики
Новый вирус на Android научился прятать SMS
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
В мире наступает эра глобального дефицита?
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Общество
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-С…
Общество
Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе приостано…
Общество , Видеогалерея
Татарский сабантуй проходит в Нур-Султане
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]