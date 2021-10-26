"Новые правила" для регистрации в мессенджерах распространяются в соцсетях

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Telegram-каналах появилось сообщение о том, что с марта 2022 года граждане будут обязаны сообщать паспортные данные, для того чтобы пользоваться мессенджерами. Это неправда, поясняет Stopfake.kz.



Слух о необходимости предоставления паспортных данных основан на неверной интерпретации постановления Правительства РФ от 20 октября 2021 года.

Информацию об этом опровергли. Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Александр Хинштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что подобный закон в стране не принимали.

«Правила для владельцев мессенджеров появились еще в 2018 году. Сейчас правительством издано новое постановление, по которому операторы связи обязаны запросить подтверждение по номеру телефона и только после этого оказывать услуги», — сообщил он.

Таким образом, сообщения о новом законе, обязывающем граждан предоставлять паспортные данные, для того чтобы воспользоваться мессенджерами, не соответствуют действительности, заключил Stopfake.

