Новые правила для водителей Свежий выпуск 560 Полина ФЕДОРОВА

Главным образом они касаются главы 22, повествующей о нормах транспортировки пассажиров. Изменения запрещают перевозить детей до 12 лет при отсутствии специального детского удерживающего устройства или иных средств, позволяющих пристегнуть маленького пассажира с помощью ремней безопасности. А на переднем сиденье механического транспортного средства – при отсутствии специального детского удерживающего устройства.

Таким образом, как разъяснили в Комитете административной полиции МВД РК, наравне с автокреслами для комфортной и бе­зопасной поездки маленького пассажира в салоне автомобиля могут использоваться автолюльки и подушки-бустеры, которые также классифицируются как «детские удерживающие устройства», а также иные средства, позволяющие надежно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

В разделе «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами» впервые включена норма, обязывающая водителей движущихся транспортных средств в светлое время суток с целью их обозначения включать фары ближнего света или дневные ходовые огни. Скорость движения на дорогах, за исключением автомагистрали и дорог, имеющих разделительную полосу, установлена на уровне 100 км/час (раньше было 110 км/час).

Отдельный раздел регулирует аспекты перевозки людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В частности, изменения предусматривают, что на транспортные средства, управляе­мые инвалидами или водителями транспортных средств, обслуживающих людей с ограниченными физическими возможностями, не распространяются действия запрещающих дорожных знаков «Стоянка запрещена» и др. Кроме того, новые правила устанавливают право инвалидов останавливать и ставить машину в населенных пунк­тах в зоне действия дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку, при условии, чтобы для движения пешеходов оставалась свободная полоса не менее 1,5 м. А также парковать авто на местах стоянки с ограниченным временем свыше предусмотренного срока, на дорогах дворовой территории за пределами мест стоянки при условии, что это не создает помех для пешеходов.

Основания, предусматривающие запрет на управление транспортным средством, приведены в соответствие с положениями, предусмотренными в Законе «О дорожном движении».