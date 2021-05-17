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Новые правила «Мерейлi отбасы»
Александр Бри

В состав оргкомитета вошли депутат Сената Парламен­та, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографичес­кой политике при Президенте РК, заместители акимов регионов, представители министерств, СМИ, НПО и общественные деятели.

– Мы начинаем традиционный ежегодный национальный конкурс «Мерейлі отбасы». Инициированный Елбасы, он стал поистине народным. Каждый год мы видим, как казахстанцы с большим энтузиазмом и интересом участвуют в этом проекте. За время существования в нем приняли участие более 15 тысяч семей нашей страны. Это является очередным свидетельством того, что проекты, продвигающие семейные ценности, в нашем обществе востребованы и пользуются популярностью среди казахстанцев, – подчеркнула Аида Балаева.

Министр отметила значимость национального конкурса, который направлен на возрождение нравственных ценностей и повышение статуса семьи.

В ходе заседания оргкомитета были озвучены изменения в проведении конкурса.

– Раньше на республиканском уровне побеждала только одна семья. С текущего года всем 17 семья­м, ставшим победителями на региональном уровне, будут присвоены звания лауреатов конкурса и присуждены равные награды, – проинформировала глава МИОР.

Кроме того, начиная с текущего года в состав комиссии по подаче заявок на участие в конкурсе, награждению по результатам, определению итогов должны входить не только представители граж­данского общества, но и бывшие победители проекта. Также внесены изменения по новой балльной системе определения и оценки победителей.

Прием документов на участие в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» продлится до 15 июня. Церемония награж­дения победителей традиционно состоится в сентябре в преддверии Дня семьи.

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