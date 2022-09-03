Экономика , Сельское хозяйство
Новые правила субсидирования в АПК введут до конца года в Казахстане

На заседании Правительства РК под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели вопрос о мерах по реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». С докладом о реализации поручений Президента в сфере АПК выступил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В своем докладе глава Минсельхоза в первую очередь рассказал, что для решения проблемы увеличения объемов производства и повышения добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции корректируются меры государственного стимулирования и поддержки.

«В правила субсидирования вносится обязательная норма по взятию сельхозтоваропроизводителями встречных обязательств по стабильному увеличению объемов производства и поставке сырья предприятиям переработки. Предусматривается расширить масштабы государственной поддержки перерабатывающих предприятий по выпуску продукции глубокой переработки», — доложил Карашукеев.

Что касается вопроса подготовки новых долгосрочных подходов к субсидированию отрасли, то данная работа, по словам министра, ведется в рамках ранее данного поручения Главы государства. Разработка новых правил находится на завершающей стадии. В настоящее время идет его обсуждение в рамках специально созданной рабочей группы. Планируется утвердить их до конца текущего года с тем, чтобы со следующего года работать уже по новым правилам.

«Ключевыми моментами новых правил субсидирования являются повышение эффективности и результативности выделенных субсидий через механизмы внедрения действенных инструментов контроля за выполнением встречных обязательств и их оценки, максимальное исключение коррупционных рисков и упрощение процедуры получения субсидий за счет цифровизации», — сказал Ербол Карашукеев.

Касательно задачи по техническому и технологическому перевооружению отрасли, по словам министра, предусмотрено дальше усилить меры государственного стимулирования притока инвестиций в сельское хозяйство, внедрения в производство результатов научной, научно-технической деятельности, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

По развитию сельской кооперации министерством в Парламент внесены предложения по расширению существующей законодательной базы кооперации и усилению государственной поддержки кооперативного движения. Разработана и утверждена Дорожная карта по масштабированию накопленного лучшего опыта работы по всей республике с учетом специфики регионов, реализация которой начнется со следующего года.

В рамках поставленных задач по обеспечению открытости и оперативности выделения земли предпринимателям разработан и внесен в Парламент проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости». Также планируется интегрировать в единую базу существующие данные о свободных земельных участках, объектах недвижимости.

«Что касается объединения в единую цифровую платформу разрозненной информации по сельскому хозяйству, то нами уже начата работа в этом направлении. Совместно с МЦРИАП разработана и утверждена соответствующая Дорожная карта», — доложил Карашукеев.

Также, по его словам, планируется провести интеграцию с МЭГПР по водным ресурсам по мере готовности этих сведений.

На базе дочерней организации Национального аграрного научно-образовательного центра создан единый оператор цифровизации в АПК, а также предлагается создание единой профильной кластерной почвенной службы и земельного кадастра в МСХ на базе ГУ «Республиканский научно-методический центр агрохимической службы» и НИИ «Почвоведения» МСХ, а также НПЦЗЕМ МЦРИАП.

«Что касается земельного вопроса, то на сегодняшний день возвращено государству около 2,9 млн га неиспользуемых земель и до конца текущего года планируется довести эту цифру до 5 млн га. А до конца 2023 года будут приняты конкретные решения еще по 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства сельхозземель», — сказал Карашукеев.

Вместе с тем, по его словам, для выполнения данной объемной работы необходимо укрепить земельную инспекцию выделив дополнительно 200 штатных единиц. Кроме того, следует усилить ответственность акимов районов и заместителей акимов областей, курирующих земельные отношения, в случае ненадлежащего выполнения ими функций осуществления мониторинга по выявлению неиспользуемых земель.

В целом, по словам министра, выполнение задач поставленных Главой государства в Послании будет на особом контроле министерства.

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