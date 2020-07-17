Экономика
Новые предельные цены на лекарства утвердили в Казахстане
Екатерина Елисеева
В Казахстане утвердили новые предельно допустимые цены на лекарства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Для этого внесли изменения в приказ министра здравоохранения от 15 июля прошлого года "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации".

"Комитету контроля качества и безопасности товаров и услуг обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения", – говорится в тексте документа.

Ознакомиться с новыми предельно допустимыми ценами на лекарства для оптовой и розничной реализации можно здесь

Всего в списке находится порядка 6,5 тысячи наименований.

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