Новые предельные цены на лекарства утвердили в Казахстане
Екатерина Елисеева
В Казахстане утвердили новые предельно допустимые цены на лекарства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Для этого внесли изменения в приказ министра здравоохранения от 15 июля прошлого года "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации".
"Комитету контроля качества и безопасности товаров и услуг обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения", – говорится в тексте документа.
Ознакомиться с новыми предельно допустимыми ценами на лекарства для оптовой и розничной реализации можно здесь.
Всего в списке находится порядка 6,5 тысячи наименований.