Новые принципы «Нового Шелкового пути»

На эти и другие вопросы отвечает директор КИСИ доктор исторических наук Булат СУЛТАНОВ.

– Со времени принятия новой стратегии минул год, и в настоящее время Правительство приступило к реализации конкретных задач по ускорению экономических и социальных реформ, развитию научно-образовательной сис­темы, укреплению государственности и развитию демократии, модернизации внешней политики и укреплению регио­нальной и глобальной безопаснос­ти, – начал разговор Булат Клычбаевич. – Предпосылкой успешного пре­­­­о­­до­­ления Казахстаном глобальных вызовов и угроз являются в первую очередь стабильность и исполнение предыдущего плана «Казахстан-2030», принятого в 1997 году.

По признанию международных политиков и ученых, в Казахстане происходит поразительная трансформация. Так, президент 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Вук Еремич считает, что внутренние достижения позволили нам стать активным игроком на международной арене. Доказательством этому, по словам В. Еремича, является тот факт, что Казахстан, признанный мировым сообществом как лидер по продвижению ядерного разоружения и нераспространения, стал первой страной постсоветского пространства, которой было доверено председательство в ОБСЕ и Организации «Исламская конференция».

– Основной целью новой стратегии является вхождение в число 30 развитых стран. По каким критериям определяется уровень развития?

– Очевидно, что задача вхождения страны в мировую элиту является достаточно амбициозной и сложной. Рассматривая перспективы вхождения Казахстана в тридцатку наиболее развитых стран, необходимо определиться, что именно выбирается в качестве критерия уровня развитости? Отмечу, что в настоящее время в соответствии со стандартами ООН нет установленного соглашения относительно соотнесения стран к «развитым» и «развивающимся». Принято, что к «развитым» относятся страны ЕС, в Азии – Япония, в Океании – Австралия и Новая Зеландия и, конечно, США. В международной торговой статистике к «развитым» также относятся Южно-Африканский таможенный союз и Израиль. Страны Восточной Европы и СНГ не отнесены ни к развитым, ни к развивающимся. В связи с такой неопределенностью в мире сегодня существуют десятки всевозможных рейтингов социально-экономического развития. Среди них наиболее известными и значимыми считаются Индекс человеческого развития (или развития человеческого потенциала) ООН, Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ИГК ВЭФ), оценка уровня глобальной конкурентоспособности от Института развития менеджмента (IMD, Швейцария), рейтинг Doing Business Всемирного банка и другие.

– Каково положение Казахстана согласно этим общепризнанным индексам?

– В большинстве значимых рейтингов Казахстан находится в верхней части списков. Так, по Индексу человеческого развития ООН наше государство входит в группу стран с высоким уровнем человеческого развития; в рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ в отчете 2013/2014 Казахстан занимает 50-е место из 148 стран; в рейтинге международной конкурентоспособности IMD 2013 года Казахстан находится на 34-й позиции из 60 стран; в рейтинге Doing Business Всемирного банка – на 49-м месте из 185 стран.

В Отчете о человеческом развитии Казахстан переместился из группы стран со средним уровнем человеческого развития в группу с высоким уровнем. В Индексе глобальной конкурентоспособности за последние 4 года мы поднялись сразу на 22 позиции – с 72-го до 50-го места.

– На ваш взгляд, чем обусловлен такой прогресс?

– Это связано в первую очередь с улучшением экономических показателей, в частности размера номинального ВВП и ВВП на душу населения. Так, номинальный ВВП в минувшем году составил 36,3 триллиона тенге и к 2017 году увеличится до 65,3 триллиона тенге. ВВП на душу населения в 2013 году превысил 14 тысяч долларов и к 2017 году вырастет до 24 тысяч долларов. Добавлю, что в рейтинге конкурентоспособности стран Всемирного экономического форума Казахстан сегодня занимает 51-е место среди 144 стран мира. Кроме того, в рейтинге стран по уровню жизни в 2012 году мы поднялись на 46-е место, опередив Россию (66) и Украину (71). Хотя еще не так давно, в 2006 году, Казахстан находился на 79-м месте.

– Финансовая система в контексте реализации Стратегии «Казахстан-2050» выглядит также благополучно?

– К сожалению, финансовая система по многим параметрам отстает от других аспектов экономического развития страны. Об этом, в частности, свидетельствуют показатели Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, согласно которым именно уровень развития национального финансового рынка тормозит наше продвижение в этом рейтинге. Например, рынок ценных бумаг (в особенности фондовый рынок) все еще остается в недостаточно развитом состоянии, что, конечно, не может не отражаться на финансировании экономики.

Инвестиционная активность на казахстанском фондовом рынке также низкая, о чем свидетельствуют основные параметры, как в абсолютном выражении, так и в динамике. Объем торгов (как абсолютный, так и относительно ВВП), капитализация рынка акций, количество листинговых компаний, достигнув пика в 2008 году, с тех пор снижаются.

Что же касается инвестиционной активности на биржевом рынке, то о ней можно судить по итогам двух крупных IPO компаний – «КазТранс­Ойл» и «Кселл», проведенным в конце 2012 года на казахстанском фондовом рынке. Оба эти размещения отличались крупными масштабами, что позволяет судить о большом потенциале инвестиционной активности на фондовом рынке Казахстана. Суммарный объем заявок и приобретений акций двух крупных IPO, проведенных в течение всего лишь одного месяца, составил 67 миллиардов тенге. На наш взгляд, это свидетельствует о высоком потенциале привлечения инвестиций через инструменты фондового рынка Казахстана. Причем не только со стороны традиционных участников – институциональных инвесторов, но и со стороны населения. Итоги двух IPO показывают, что замедление инвестиционной активности на фондовом рынке, отражающееся в показателях биржевой деятельности последних лет, скорее обусловлено субъективными факторами нехватки качественных и доступных объектов инвестирования и низким free float большинства крупных эмитентов в листинге KASE.

– Транспортно-транзитные сети являются жизненно важной частью инфраструктуры нашего государства и оказывают существенное влияние на экономическое развитие.

– Да, конечно, ведь для Казахстана, лишенного выхода к Мировому океану, вопрос модернизации транспортной сферы стоит особенно остро. Сейчас развитие транспортной инфраструктуры осуществляется в рамках госпрограммы на 2010–2014 годы и ФИИР. Транспортно-логистической отрасли уделено огромное внимание и в новой Стратегии «Казахстан-2050», в рамках которой Президент Н. А. Назарбаев поручил разработать специальную программу «Глобальная инфраструктурная интеграция». В настоящее время Правительство реализовало некоторые ранее принятые проекты – построены железнодорожные линии Жетыген – Коргас и Узень – государственная граница с Туркменистаном. В 2012 году началось строительство новых железнодорожных линий Жезказган – Бейнеу и Аркалык –Шубарколь, которые придадут мощный импульс развитию регионов, приграничной инфраструктуры, добывающей отрасли, а также позволит существенно увеличить объемы грузоперевозок.

В то же время от общего объема грузоперевозок между Евросоюзом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (в первую очередь Китаем) лишь малая часть проходит по Евразийскому пространству. Так, из 20 миллионов 20-футовых контейнеров (TEU), перевезенных в 2011 году сообщением Азия – Европа, через станцию Достык перевалка грузов составила лишь чуть более 155 тысяч TEU. Таким образом, удельный вес транзитных перево­зок в Казахстане остается небольшим – 5%. Что касается прочего сухопутного транспорта, то практически все грузоперевозки осуществляются внутри страны, а транзит не превышает 1%. Поэтому строительство автодорожного трансконтинентального коридора Западная Европа – Западный Китай является особенно актуальным.

– То есть усиливающаяся интеграция Казахстана в мировую экономику и необходимость диверсификации внешней торговли требуют адекватной перестройки транспортной инфраструктуры. Какие новые проекты предложены в рамках реализации Стратегии «Казахстан-2050»?

– Новым этапом станет мегапроект «Новый Шелковый путь», иниции­рованный Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Он подразумевает создание на нашей территории крупнейшего в Центральной Азии делового транзитного хаба, призванного соединить Европу и Азию. На ключевых транспортных коридорах Казахстана будут созданы единые комплексы торгово-логистических, финансово-деловых, инновационно-технологических и туристических хабов, соответствующих международному уровню. Все это позволит увеличить транзитные перевозки через Казахстан в 2 раза уже к 2020 году. Реализация проекта «Новый Шелковый путь», как подчеркнул Глава государства, должна быть основана на принципе «5С» – скорость, сервис, стоимость, сохранность и стабильность.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА