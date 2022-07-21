Новые приоритеты и проекты

Молодежное крыло «Жастар Рухы» партии «AMANAT» запускает новые проекты, которые должны качественно «перезагрузить» его работу.

Итоги прошедшего внеочередного VI съезда «Жастар Рухы» и планы по переформатированию его работы представили на брифинге в «AMANAT» члены молодежного крыла партии. Как отметил председатель «Жастар Рухы» Нуржан Жетписбаев, прошедший на прошлой неделе съезд стал отправной точкой в трансформации организации. По его словам, среди основных приоритетов обновленной программы деятельности молодежного крыла – формирование патриотизма, ответственной гражданской позиции и повышение образовательного потенциала молодежи.

– Как отметил в своем видео­обращении Глава государства Касым-Жомарт Токаев, стремление быть нужным и полезным для своей Родины должно стать целью каждого молодого человека. Нам предстоит сформировать и закрепить в молодежной среде ценности и принципы Нового справедливого Казахстана. «Жастар Рухы» объединяет свыше 100 тысяч молодых казахстанцев, и для модернизации Казахстана мы приложим максимум усилий, чтобы мобилизовать интеллектуальный, трудовой, творческий и спортивный потенциал молодежи страны, – подчеркнул он.

Нуржан Жетписбаев представил ряд новых проектов, которые будут направлены на полномасштабную «перезагрузку» молодежного крыла. Так, для повышения интереса молодежи к военной службе на регулярной основе в гарнизонах военных частей будут проходить Дни открытых дверей «Сарбаз болғым келеді» и военно-патрио­тические игры Qaisar.

По предложению делегатов съезда планируется создать единую цифровую площадку Tarih, на которой будут представлены исторические докумен­ты и документальные фильмы на казахском и английском языках. Для проведения открытого обмена мнениями и идеями во всех регионах будут проводиться заседания диалоговой площадки «Бір толқында».

Продолжает развиваться в Казахстане волонтерское движение, и создаваемая по инициативе молодежного крыла Академия волонтеров позволит собрать на единой площадке добровольцев разных направлений. А для комплексного раскрытия потенциала молодежи в сельской местности стартовал проект «Өрлеу», уже сформирован пул из тысячи квалифицированных менторов.

Отдельно спикер остановился на вопросе повышения вовлеченности молодых людей в процессы управления государством.

– Следует на постоянной основе вовлекать молодежь в рабочие группы по разработке законодательных актов, создать условия для их участия в формировании государственных и региональных программ развития, бюджетов, в контроле за их исполнением, – подчеркнул председатель «Жастар Рухы».

В свою очередь депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Елнур Бейсенбаев (ранее сам возглавлявший молодежное крыло) подробно остановился на морально-этических нормах, которые должны определять дух молодого поколения. Это справедливость, знания, честный труд, свобода и патриотизм.

– Эти нормы должны определять дух современной молодежи – Жастар Рухы. Следование им вернет нашу страну на путь прогресса и развития. Поэтому они будут определять философию и действия молодежного крыла партии «AMANAT». Исходя из этого, мы запускаем программу трансформации. Новое название «Жастар Рухы» станет показателем нацеленности на внутренние изменения. Мы меняемся вместе со страной, – отметил мажилисмен.

Школьный учитель информатики из села Озерное Северо-Казахстанской области, блогер Асыл Ахметова призвала популяризировать наследие номадов. Она рассказала о прошедшем в этом году в СКО летнем лагере для школьников, где она обучила верховой езде около 1 000 ребят.

– Этот опыт необходимо масштабировать и проводить подобные летние лагеря по всей стране, чтобы пропагандировать национальные ценности и традиции среди подростков, – считает Асыл Ахметова.

Как отметил председатель «Жастар Рухы» Нуржан Жетписбаев, трансформация только началась, и предстоят большие изменения в самой организации деятельности молодежного крыла, нацеленные на оптимизацию ресурсов, повышение эффективности проводимой работы.