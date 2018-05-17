​Новые проекты и объекты

В регионе реализовано 22 проекта на общую сумму 1,1 млрд тенге, в 2018-м планируется осуществить 133 проекта и 66 мероприятий на сумму 3,8 млрд тенге, из которых 3,4 млрд будет привлечено из спонсорских источников. В 2017-м за счет средств меценатов введены в эксплуатацию 28 социальных объектов, в их числе 2 детских сада, 11 спортивных объектов, 3 медпункта и интернат. До конца текущего года будут запущены 43 социальных объекта.

– Стоит отметить масштабную акцию «Туған жерге туыңды тік!», состоявшуюся в Таразе и районных центрах. Более 80 меценатов выразили желание оказать помощь своей малой родине. В результате было привлечено 3,4 миллиарда тенге, – сообщил Аскар Мырзахметов.

Большая работа проводится по продвижению проекта «Сакральная география Казахстана». Будут соб­раны фотографии введенных объектов, аэрофотоснимки, архивные документы, легенды. Для проекта «Карты сакральных мест Аулие-ата» создается специальный сайт с онлайн-картой. Будут выпущены мультимедийные продукты, карта и книга-альбом на трех языках, в Сети появится сакральная карта в 3D-формате.

В список 100 сакральных мест страны вошли 8 историко-культурных объектов Жамбылской области. 27 памятников региона предложено внести в Карту сак­ральных мест регионального значения. В областном историко-краеведческом музее установлена голограмма «Архитектурные памятники Жамбылской облас­ти», знакомящая с мавзолеями Айша-биби, Карахана, Бабаджа-хатун, комп­лексом «Акыртас». Современные интерактивные киоски проектного офиса «Рухани жаңғыру», презентованные журналистам в Астане, позволяют совершить виртуальный 3D-тур по областному историко-краеведческому музею. Заключен трехсторонний меморандум между Министерством культуры и спорта, акиматом Жамбылской области и «Қазақстан темір жолы» о совместных работах по возрождению уникального историко-культурного центра «Акыртас».

Полюбился жителям региона знаковый проект «Один ребенок – одно дерево». По инициативе родителей новорожденных жамбылцев уже высажено более 6 тыс. деревьев. В рамках проекта «Жас өркен – жас желек» планируется разбить скверы и аллеи – 26 тыс. первоклассников и их родители высадят деревья на площади свыше 52 га.

В общеобразовательных школах введены курсы «Краеведение», «История родного края», «Историческое краеведение», «Литературное краеведение», раз в неделю в музеях и исторических местах края проводятся уроки по истории Казахстана, казахской литературе и географии. В целом по облас­ти уроками в музеях охвачены более 53 тыс. учеников. Учебник «Краеведение» для 5–7-х классов подготовлен авторской группой ученых, писателей и педагогов и отражает историю Жамбылского региона, богатую природу края, здесь собраны биография людей, внесших значительный вклад в его развитие.

В вузах работают специальные кафедры по переводу казахского языка на латиницу, введены обучающие курсы «Основы латинского алфавита». В образовательных учебных заведениях отк­рыты кабинеты и центры «Зерде» и «Рухани жаңғыру». Проведены республиканский айтыс акынов, творческий вечер местных поэтов и композиторов «Мир поэзии и музыки», конкурс «Домбыраның қос шегі». Запланировано строительство летних площадок для проведения фестивалей, в CD-формате будет выпущено 8 музыкальных произведений народных композиторов и музыкантов, выходцев из Жамбылской области.

Большое внимание сегодня уделяется улучшению архитектурного облика Тараза. В парке «Жеңіс» возведен мемориальный комплекс «Ерлік», установлены памятник Бауыржану Момышулы и мемориал «Вечный огонь». Воздвигнуты постаменты и звез­ды с именами 48 Героев Советского Союза, создана Аллея славы, где увековечены имена 105 тыс. фронтовиков-жамбылцев. В перспективе в парке планируется открытие Зала славы и памятника труженикам тыла.

Будут установлены памятники участникам афганской войны и пострадавшим от ядерных испытаний в Семипалатинске и при ликвидации аварий на Чернобыльской атомной электростанции. Изменится территория бывшего рынка «Шахристан» в центре города. Помимо историко-культурного центра «Древний Тараз» здесь появятся Дворец школьников, Дворец бракосочетаний.