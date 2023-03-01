Новые проекты в машиностроении обсудили Алихан Смаилов и Гохан Байхан

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
1293

Премьер отметил, что Правительство готово продолжать взаимодействие и оказывать необходимую поддержку для реализации новых инвестиционных планов компании Wabtec.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Перспективы расширения партнерства и реализации новых проектов в машиностроении обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и старший вице-президент компании Wabtec Гохан Байхан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В ходе встречи глава Правительства отметил, что машиностроение является одним из наиболее перспективных секторов экономики республики. За последний год объем производства в отрасли вырос на 35%.

«Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста и развития этой сферы, что требует притока новых инвестиций и современных технологий. В этой связи мы приветствуем намерение компании Wabtec расширить свое присутствие в нашей стране», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, несмотря на экономические шоки, объем мировых железнодорожных перевозок остается относительно стабильным и, согласно прогнозам, увеличится почти вдвое в ближайшие 10 лет. Учитывая это, Казахстан намерен максимально использовать свое выгодное географическое расположение и стать одним из крупнейших транспортных хабов, связывающих транзитные грузопотоки.  

В частности, перспективным является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута на фоне динамичного увеличения товарооборота между европейскими и азиатскими странами. Для этого необходимо снимать инфраструктурные ограничения, а также увеличивать парк локомотивов и морских судов.

В свою очередь Гохан Байхан сообщил, что компания Wabtec инвестировала средства в расширение производства на заводе по выпуску локомотивов в Астане, что позволит увеличить его мощность практически в два раза.

Кроме того, по его словам, компания продолжает работу по углублению локализации, внедрению «зеленых» инноваций, развитию сервисного обслуживания и наращиванию экспорта в другие страны региона. Wabtec также активно сотрудничает с КТЖ в вопросе цифровизации и оптимизации железнодорожных маршрутов для повышения эффективности транспортной сети Казахстана.

По итогам переговоров Алихан Смаилов отметил, что Правительство готово продолжать активное взаимодействие и оказывать необходимую поддержку для реализации новых инвестиционных планов компании.

Wabtec - американская компания, образованная в результате слияния Westinghouse Air Brake Company (WABCO) и MotivePower Industries Corporation в 1999 году. Она производит продукцию для локомотивов, грузовых и пассажирских транспортных средств, а также строит современные локомотивы мощностью до 6 тыс. лошадиных сил.

Популярное

Все
В Караганде восьмилетний школьник спас из пожара 2-летнюю сестру
Прогноз "стабильный": международное агентство подтвердило кредитный рейтинг Казахстана
Иностранец погиб в столкновении двух грузовиков в Актюбинской области
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Пропавшую актюбинку нашли мертвой в салоне чужого авто
"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео квартиру одинокой матери с детьми в Актобе
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Спецоперация КНБ: в Мангыстау задержали преступную группу, истреблявшую сайгаков
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Казахстанец стал лучшим в мире по брейк-дансу в Японии
Последний матч ХК "Барыс" закончился поражением
Казахстанские стрелки завоевали 5 медалей Кубка Азии
"Хоргос" возобновит работу
Казахстан поддерживает позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса
На видео попала погоня за пьяным водителем в Абайской области
Мужчина устроил стрельбу в развлекательном заведении Петропавловска
Психолог предупредила об опасности длительного использования телефона
Осадки прогнозируют синоптики в Казахстане
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Источник достоверности и правдивости
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте

Читайте также

Прогноз "стабильный": международное агентство подтвердило к…
"Законопроект ради законопроекта" – глава Минюста раскритик…
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекист…
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]