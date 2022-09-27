Новые прямые авиарейсы откроются между Казахстаном и Саудовской Аравией

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев встретился с делегацией Королевства Саудовской Аравии во главе с министром хаджа и умры Тауфиком бен Фаузаном бин Мухаммадом Аль-Рабиа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее увеличение авиаперевозок между двумя странами и расширение географии полетов.

Как отметил Каирбек Ускенбаев, сотрудничество в авиационной отрасли между Казахстаном и Королевством Саудовской Аравией растет. В настоящее время на основании межправительственного соглашения, в результате совместной работы авиационных властей двух государств выполняются прямые чартерные рейсы для паломников.

«Благодаря совместной работе авиационных властей наших стран, начиная с 2015 года, авиакомпании SCAT и Fly Nas на круглогодичной основе начали выполнение прямых чартерных рейсов 1-2 раза в неделю. В текущем году была выделена и использована квота в размере 4 тысяч мест для паломников Казахстана», – сказал глава МИИР.

Вместе с тем с начала 2023 года ряд казахстанских авиакомпаний планирует запустить регулярные пассажирские перевозки в Саудовскую Аравию: частности, Air Astana по маршруту Алматы – Медина с частотой 2 рейса в неделю и авиакомпания FlyArystan по маршруту Актау – Медина частотой 2 рейса в неделю на воздушных судах типа А320.

«29 сентября этого года в рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации ИКАО в городе Монреале (Канада) авиационные власти Казахстана и Саудовской Аравии подпишут Меморандум о взаимопонимании, который предоставит право назначенным авиакомпаниям обеих сторон увеличить разрешенное количество пассажирских авиарейсов», – отметил Каирбек Ускенбаев.

Стороны также договорились создать совместную рабочую группу по увеличению авиарейсов, возглавляемую руководителями авиационных властей обеих стран.

Стороны отметили, что открытие прямых рейсов между странами внесет значительный вклад в укрепление их взаимоотношений.