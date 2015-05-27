Новые пути для дальнейшего роста

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В ходе беседы Глава государства ответил на вопросы о реализуемых в стране программах, ключевых направлениях дальнейшего развития страны, перспективах сотрудничества государств – членов ЕАЭС, значимых аспектах развития глобальной экономики и укреплении взаимодействия с зарубежными государствами, сообщила пресс-служба Президента.
Так, Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что вопрос инфраструктурного развития, ставший одним из основных на прошедшем Астанинском экономическом форуме, имеет важное значение для экономики Казахстана, не располагающего прямым выходом к морю.
Глава государства подчеркнул, что наша страна в своем развитии подошла к определенному уровню, когда требуются новые пути для дальнейшего роста.
– В этом контексте модернизация инфраструктуры означает не просто строительство дорог, а создание мультипликативного эффекта: обеспечиваются заказами предприятия, появляются новые населенные пунк­ты, граждане получают работу и источник дохода, в бюджет направляются поступления. Мы верим, что это даст Казахстану возможность поддержать экономический рост, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Также Президент отметил, что наша республика активно использует потенциал соседних стран: Китайской Народной Республики и Российской Федерации. В частности, Казахстан практически включился в конфигурацию «экономического поя­са» Шелкового пути, прокладывая автомобильные и железнодорожные маршруты по своей территории.
Глава государства напомнил, что «экономический пояс» Шелкового пути предусматривает развитие деловой активности вдоль новых транспортных маршрутов. В связи с этим создание Азиатского банка инфраструктурного развития предоставляет большие возможности для Казахстана, России и всего Евразийского экономического союза.
Касательно опасений по поводу усиления китайского влияния в экономике, Нурсултан Назарбаев назвал их «фантомными страхами». Он отметил, что Казахстан сегодня стоит на пороге заключения с КНР договора на строительство целого ряда предприятий. Президент отметил, что осуществление Россией совместно с Китаем крупных проектов в нефтегазовой сфере, строи­тельстве коммуникаций позволит подключить к российской экономике Азиатский регион, что также окажет лишь положительное воздействие на дальнейшее развитие.
Глава государства также обратил внимание, что обмен санкциями между западными странами и Россией стал результатом смешения политики и экономики. Он отметил, что в данной ситуации страдает не только Россия, но и другие государства.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что прилагает все необходимые усилия для содействия разрешению ситуации вокруг Украины.
– Когда меня просят посредничать, я не жалею ни времени, ни сил, провожу встречи, призываю стороны к переговорам. В данной ситуации руководители стран всегда могут найти общий язык на условиях компромисса. Не вижу здесь неразрешимых проблем. Я сейчас наблюдаю, как и российская, и украинская стороны подошли к тому периоду, когда данный вопрос следует решать, разрубив создавшийся узел противоречий. Необходимо, чтобы это случилось как можно скорее, этого хотят и европейские лидеры. Время для такого шага сейчас подходящее, – сказал Президент.
Говоря о причинах текущих сложностей в финансовой системе, Нурсултан Назарбаев отметил устаревшую глобальную валютную архитектуру.
Глава государства подчеркнул, что зависимость мировой резерв­ной валюты от одного эмитента представляет большой риск для остальных государств. В настоящее время о создании своих региональных валют говорят в Латинской Америке, арабском мире, что отражает стремление снизить влияние доллара. Вместе с тем на сегодня доллар остается основной мировой валютой, и США являются крупнейшей экономикой мира.
В связи с этим Президент отметил, что международные площадки, подобные Астанинскому экономическому форуму, создают условия, чтобы мировые институты и международные организации находили общий язык в финансовых вопросах.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на реализацию в стране таких важных проектов, как проведение международной выставки «ЭКСПО-2017», на базе которой будет создан финансовый центр «Астана». Для участников нового центра будут созданы исключительные условия, включающие судебную систему на принципах британского права с применением английского языка.
Говоря о трехъязычии в отечественном образовании, Глава государства подчеркнул, что в перспективе Казахстан намерен перейти к тому, чтобы в старших классах и в университетах по естественным наукам обучение велось на английском языке. В целом принимаемые в сфере образования меры должны сформировать слой англоговорящей молодежи, которая может быть задействована в деятельности финансового центра в Астане.
Президент также отметил важность пяти институциональных реформ, для четкой и последовательной реализации которых была создана Национальная комиссия по модернизации.
Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что масштабные изменения, предложенные в рамках пяти институциональных реформ, получили широкую поддержку со стороны населения, что продемонстрировали итоги состоявшихся президентских выборов.

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