Современный мир словно задался целью продемонстрировать все разнообразие и масштаб глобальных угроз. Это обстоятельство делает еще более актуальным недавнее Послание Президента Касым-Жомарта Токаева, поскольку оно нацелено именно на укрепление независимости Казахстана, усиление устойчивости основ нашего государства перед внешними и внутренними вызовами.

Глава нашего государства четко представляет слагаемые этого фундамента – комплексное выстраивание демократической политической системы, максимальное внедрение принципов народовластия, обеспечение прозрачности, подконтрольности рациональности, эффективности всей системы власти. И все это – при непрерывном сохранении стабильности управляемости государством.

Путь к воплощению этих принципов и был выражен в недавнем Послании Главы государства. В нем соединились его убеждения, созревший общественный запрос на перемены, логика ранее осуществленных реформ, опыт январских событий, всесторонний учет мнений специалистов.

Новый пакет политических реформ – пятый предложенный Президентом Касым-Жомартом Токаевым с начала своих полно- мочий – беспрецедентен по масштабу, он системно затрагивает все основные политические и общественные институты. Что особенно важно для меня, как депутата, – перемены касаются усиления статуса и полномочий Парламента и всей представи- тельной ветви власти, сосредоточения законодательных функций в Мажилисе. Примечательны усиление парламентского контроля за качеством исполнения республиканского бюджета, введение практики обязательного отчета перед депутатами создаваемой Высшей аудиторской палаты.

В то же время будет происходить избавление Президента страны от сложившейся за четверть века сверхконцентрации, гиперцентрализации полномочий, избыточных функций. Наглядным проявлением этого станет, в частности, его обязанность на период полномочий исключить свое членство в какой-либо политической партии. Такая равноудаленность – важнейший, знаковый шаг, создающий равные условия для политической конкуренции и полноценного развития всех партий. (Подобная логика усиливается, если учесть провозглашенный обязательный выход из партий руководства акиматов, председателей и членов Центральной избирательной комиссии.)

Все это знаменует окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Глава государства во всех отношениях станет незыблемым гарантом равенства прав и возможностей для всех граждан, истинным гарантом Конституции!

Как отметил в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев, «ключевая цель политической модернизации страны –повышение роли граждан в управлении государством, в том числе через электоральные процессы». В связи с этим чрезвычайно важно расширение непосредственного гражданского участия в формировании Мажилиса за счет внедрения смешанной избирательной системы – при соотношении вводимой мажоритарной избирательной системы и существующей пропорциональной 30 на 70%. При этом принципиальное значение имеет введение императивного мандата при мажоритарном избрании вплоть до возможности отзыва гражданами своего неэффективного избранника. Добавим к этому упразднение депутатской квоты Ассамблеи народа Казахстана и мы убедимся в полной ответственности слов Главы государства о том, что «нижняя палата Парламента будет отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций».

Столь же благотворный потенциал принесет внедрение мажоритарного принципа в формирование региональных маслихатов. В результате народный избранник в большей мере обретет конкретное, знакомое избирателям лицо, повышается его личная ответственность перед согражданами. За счет более полного выражения принципа народовластия вся пирамида власти получает более широкую и прочную основу, повышается институциональная устойчивость государства, откроется новый потенциал развития.

Впервые предприняты столь кардинальные и решительные шаги по обеспечению свободы объединений. Сразу в 4 раза, до 5 тыс. человек, снижается порог для регистрации политических партий, снижаются количественные требования для их функционирования во всех регионах страны. Это объективно будет способствовать повышению уровня партийной конкуренции, что Народная партия Казахстана только приветствует!

Не вызывает сомнений отмеченная в Послании необходимость поиска оптимальных решений для утверждения спра- ведливости и прозрачности выборов. Это и меры по обеспечению профессионализма и объективности территориальных избирательных комиссий (особенно важные в свете того, что расширение сферы выборности делает электоральный процесс в стране практически перманентным). Это и гибкое внедрение современных альтернативных форм голосования, нормативно-правовое регулирование агитации в соцсетях, обеспечение полной финансовой прозрачности всех участников избирательных кампаний.

И здесь, например, очень примечательна фраза из Послания Глава государства: «История демократии – это в первую очередь история совершенствования выборных процедур и контроля за их соблюдением». Уже одно это дает понять, какая важность придается обеспечению эффективной деятельности наблюдателей – «неотъемлемого элемента транспарентных выборов», для которого законодательно необходимы «и ясно прописанные права, и четко обозначенная зона ответственности».

Прямо скажем, еще 3 года назад президентские Послания неизобиловали правозащитной тематикой. Тем примечательнее, что тема защиты прав человека с первых дней занимает важное место в выступлениях Президента Касым-Жомарта Токаева. И вот уже, согласно Посланию, Генеральная прокуратура наделяется новыми полномочиями для контроля за беспристрастностью и законностью следствия, в частности в отношении к задержанным по итогам январских событий.

В стране утверждается принцип неотвратимости наказания за произвол в правоохранительной сфере и шире – за нарушение любых конституционных прав граждан. Верховенству закона и торжеству правосудия призвана служить работа по обеспечению подлинной независимости и объективности всей судебной системы (включая расширение участия суда присяжных).

Достижению этой цели будет способствовать и воссоздание упраздненного в 1995 году Конституционного суда. И это поистине знаковое событие на пути построения справедливого правового государства, развития институциональной системы сдержек и противовесов!

Наконец, ждут реализации своего незаурядного потенциала и такие фундаментальные опоры нашего государства, такие «очаги» низовой демократии, как местное самоуправление и институты гражданского общества. А значит, активизируется процесс децентрализации, передачи все более реальных и существенных полномочий из центра в регионы, с четким разделением государственного управления и местного самоуправления как формы прямого участия граждан в обустройстве жизни в своем населенном пункте. Как обозначено в Послании, ключевым звеном местного самоуправления станут маслихаты городов и районов.

«Без сомнений, казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и села. Не следует недооценивать людей и бояться передавать им полномочия, которые они в состоянии взять на себя… В противном случае это просто имитация, а не самоуправление», – сказал в Послании Глава государства.

Следовательно, с учетом практического введения выборности акимов предстоит внедрить механизм прямого финансирования органов местного самоуправления, существенно расширить базу их собственности, например, в соответствии с предполагае- мой к ратификации Европейской хартией местного самоуправления – базовым международным документом в этой сфере.

Наконец, по логике реформ мы неизбежно станем свидетелями интенсивного, качественно нового взаимодействия государства и неправительственных организаций, призванных придать новый импульс активности граждан, углубить партнерство как между государством и обществом, так и самими гражданскими институтами.

Послание на общенациональном уровне предлагает одну из таких форм. Вместо успешно выполнившего свои задачи На- ционального совета общественного доверия создать «Ұлттық құрылтай» – единую модель общественного диалога с деле- гированием в ее состав наиболее авторитетных, неравнодушных и компетентных сограждан.

Добавим к этому также провозглашенные в Послании первоочередные антикризисные экономические меры, инициативы по оптимальному и исторически справедливому административно-территориальному делению, предложения по дебюрократизации госаппарата – и мы поймем, почему к Посланию-2022 казахстанцы будут возвращаться еще не раз. В том числе это касается нашей Народной партии Казахстана, для которой этот стратегический документ стал не просто пакетом предложений по модернизации, а долгожданным выра- жением самой сути и смысла нашей политической программы. И теперь наша депутатская фракция в Мажилисе начинает работу по законодательной реализации положений Послания, для чего потребуется внести изменения в более чем 30 статей Конституции и принять свыше 20 законов. Это будет сделано, чтобы «обеспечить в Казахстане честную и открытую конкуренцию во всех сферах, навсегда искоренить все искусственные монополии как в экономике, так и в политике». Чтобы в нашей стране начала отсчет «новая политическая культура, основанная на взаимном уважении, доверии и ответственности между государством и обществом».

В итоге воплотится в жизнь «ключевая формула нашего государственного строительства – «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». А значит, в геополитических бурях станут сильнее и весь наш Казахстан, и каждый гражданин, ощутивший свою причастность к укреплению независимости и будущему страны.