Программа реформ, предложенная Президентом Касым Жомартом Токаевым, символизирует начало нового этапа политического развития Казахстана.

Новые реформы затрагивают практически все политические институты – президентскую власть, Парламент, местное самоуправление, партийную, избирательную, судебно-правоохранительную системы. И я уверен, что это будет новая, устойчивая система сдержек и противовесов.

Актуальным является вопрос о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней от конкретного избирательного округа. Что даст мажоритарная система? Кандидат в депутаты знает проб­лемы избирательного округа, от которого он баллотируется. Он встречается с избирателями, проговаривает и дает обещания, получает наказы и при этом, в случае их неисполнения, может быть лишен мандата.

Этот вопрос по мажоритарной системе мы обсуждали с депутатами костанайского городского маслихата и пришли к такому мнению, что нужно разделить город на несколько территорий. Так мы и сделали. Каждый депутат неформально был закреплен за определенным избирательным округом. Вне зависимости от того, к какой политической партии он относился.

Понимаете, кандидат, который идет по партийным спискам, по сути, отвечает перед своей партией, а кандидаты, которые избираются по определенному округу, отвечают перед конк­ретными людьми, перед населением. Так уже было когда-то. И люди знали своих депутатов, знали, к кому можно обратиться с той или иной проблемой. Есть депутаты, которые выдвигались несколько раз, и они знали свой округ вдоль и поперек.

Упрощение процедуры регистрации политических партий приведет к увеличению их числа. Соответственно, можно ожидать, что и Мажилис с мас­лихатами станут многопартийными. Вырастет конкуренция между партиями, а значит, и качество их работы. Политические партии будут обязаны развиваться. Кроме этого, будут выявляться новые, талантливые политические лидеры.

Все эти моменты, с моей точки зрения, активизируют процесс развития политического пространства страны, создадут условия для реальной многопартийности, появятся новые политические партии, способные грамотно артикулировать и эффективно решать проблемы своего электората.